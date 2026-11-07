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الحراسيس يزور رجل الأمن المصاب ويقدّم واجب العزاء باستشهاد العريف السلايطة

  • 07 نوفمبر 2026
  • 16:41
الحراسيس يزور رجل الأمن المصاب ويقدّم واجب العزاء باستشهاد العريف السلايطة

خبرني  - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم السبت، رجل الأمن المصاب، الذي يتلقى العلاج في مدينة الحسين الطبية، إثر إصابته أثناء تعامله مع العمل الإرهابي الذي وقع في العاصمة عمّان، وكان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

واطمأن اللواء الركن الحراسيس على الحالة الصحية للمصاب، واستمع إلى إيجاز حول وضعه الصحي ومراحل علاجه، موجّهاً إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، ومتابعة حالته الصحية وتوفير جميع متطلبات علاجه حتى تماثله للشفاء.

وفي سياق متصل، قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، واجب العزاء إلى ذوي الشهيد العريف جواد السلايطة، الذي ارتقى شهيداً إثر الاعتداء ذاته.

وأعرب اللواء الركن الحراسيس عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، مؤكداً اعتزاز القوات المسلحة الأردنية بتضحيات نشامى الأمن العام، وما يقدمونه من واجبات وطنية في سبيل حماية أمن الأردن واستقراره.

الحراسيس يزور رجل الأمن المصاب ويقدّم واجب العزاء باستشهاد العريف السلايطة
الحراسيس يزور رجل الأمن المصاب ويقدّم واجب العزاء باستشهاد العريف السلايطة

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