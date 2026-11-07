الأشغال تبدأ الأحد تنفيذ مشروع صيانة أجزاء من طريق الغور

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ مشروع صيانة أجزاء متفرقة من طريق الغور، في المقطع الممتد من جسر وادي المنشلة باتجاه جسر وادي الموجب السفلي، اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الأحد الموافق 8 تشرين الثاني 2026، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن كشط الطبقات الإسفلتية القديمة، ومعالجة الهبوطات والتشوّهات في سطح الطريق، وتنفيذ طبقات إسفلتية جديدة محسّنة بمادة البوليمر، بما يسهم في تعزيز متانة الطريق ورفع كفاءته وإطالة عمره التشغيلي، إلى جانب تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك الدهانات الأرضية والعواكس المرورية، وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وبيّنت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيرافقه إجراء تحويلات مرورية مؤقتة، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، ووفق خطة مرورية تهدف إلى ضمان استمرارية الحركة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع.

وأشارت إلى أن الأعمال ستُنفذ على مراحل متتابعة، بحيث يتم فصل مناطق العمل باستخدام الحواجز والأقماع البلاستيكية، مع الإبقاء على أحد المسربين مفتوحًا أمام حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال في المسرب الآخر، ومن ثم تحويل السير إلى المسرب المنجز لاستكمال أعمال الصيانة في المسرب الثاني، بما يحدّ من تأثير الأعمال على الحركة المرورية.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة وانسيابية حركة السير خلال فترة التنفيذ.

ودعت وزارة الأشغال العامة والإسكان مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالشواخص والإشارات المرورية والتحذيرية في مناطق العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، وتخفيف السرعات والقيادة بحذر، حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين في المشروع.