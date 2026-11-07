الاتحاد المصري يطالب بدعم المنتخب دون التطرق لمصير حسام حسن

خبرني - دعا الاتحاد المصري لكرة القدم وسائل الإعلام والجماهير إلى دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجدل المثار بشأن مستقبل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، دون أن يعلن موقفاً رسمياً من استمرار المدرب أو رحيله.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي السبت أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره تأتي على رأس أولوياته، باعتباره ممثلاً للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.

وأضاف أن الأحداث التي أثيرت مؤخراً تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة، مشددا على ضرورة دعمه والالتفاف حوله بما يحقق تطلعات الجماهير.

وجاء البيان وسط ترقب لموقف مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة هاني أبو ريدة، من مستقبل حسام حسن، بعد أزمات شهدتها الفترة الأخيرة، فيما لم يتضمن البيان أي إشارة مباشرة إلى مصير المدير الفني.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط تقارير إعلامية عن اتجاه لتأجيل حسم مستقبل الجهاز الفني إلى ما بعد المباراتين.