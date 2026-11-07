القبض على شخصين بتهمة قتل لاعب كرة قدم في إنجلترا

خبرني - كشفت تقارير صحافية أن الشرطة البريطانية وجهت تهمة القتل إلى شخصين، على خلفية وفاة إزيكيل ويليامز، لاعب وسط نادي هندون الإنجليزي ، إثر تعرضه لاعتداء في مدينة ميلتون كينز، يوم الأحد.

وتوفي إزيكيل ويليامز، لاعب وسط نادي هندون الإنجليزي، البالغ من العمر 26 عاماً، في المستشفى، الاثنين، بعد تعرضه لاعتداء في مدينة ميلتون كينز صباح الأحد.

وأعلنت السلطات أن الفحص الأولي لتشريح الجثة أظهر أن إصابة في الرأس كانت السبب المبدئي لوفاة اللاعب.

وأفادت شرطة وادي التايمز، الجمعة، بتوجيه تهمة القتل إلى شخصين، أحدهما يبلغ من العمر البالغ من العمر 28 عاماً، والآخر 21 عاماً.

ولا يزال المتهمان رهن الاحتجاز، ومن المقرر مثولهما أمام المحكمة في ميلتون كينز، الجمعة.

وأكدت الشرطة، الأربعاء، فتح تحقيق في جريمة قتل على خلفية وفاة ويليامز، مشيرة إلى اعتقال ثلاثة أشخاص، قبل أن يُفرج عن الثالث بكفالة.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من خدمة الإسعاف المحلية بعد الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من صباح الأحد بقليل، وانتقلوا إلى موقع الحادث، حيث كان ويليامز قد تعرض لإصابات خطيرة جراء الاعتداء، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته في المستشفى.

ونعى نادي هندون لاعبه الراحل، واصفاً إياه بأنه "شخص متواضع وبسيط وكريم، يتمتع بروح دعابة حادة وسريعة البديهة".

وانضم ويليامز إلى هندون في سبتمبر الماضي، حيث ينافس الفريق ضمن المستوى الثامن لكرة القدم الإنجليزية.