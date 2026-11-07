إلهام شاهين تتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور.. وتطالب بحجب حسابه

خبرني - دخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على خط الأزمة المشتعلة بين الممثلة إلهام شاهين ورئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بعدما تلقى شكوى رسمية من الفنانة ضده، على خلفية السجال الحاد الذي دار بينهما خلال الأيام الماضية.

هذا وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان السبت، إنه تلقى شكوى من الممثلة إلهام شاهين تتعلق بصفحة مرتضى منصور الرسمية الموثقة على موقع "فيسبوك"، بصفته صاحبها ومديرها، موضحاً أن شاهين طلبت إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه عملية فحص الشكوى، لضم نتائجها إلى البلاغ الذي سبق أن تقدمت به إلى مكتب النائب العام بشأن الوقائع ذاتها، فضلاً عن المطالبة بوقف وحجب الحساب المشار إليه.

فيما قرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.

تطور جديد في الأزمة

يأتي التحرك الرسمي في تطور جديد للأزمة التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تراجعه عن ملاحقة إلهام شاهين، مشترطاً عليها التوقف عن الخوض في الشؤون الدينية وترك الفتاوى لأهل الاختصاص.

فخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه الخميس، استعرض منصور تفاصيل خلافه مع الفنانة، وقال إن المنشور الذي كتبه عنها على "فيسبوك" حُذف من جانب إدارة المنصة، وليس بقرار منه، مستعرضاً رسالة قال إنها واردة من إدارة الموقع لإثبات ذلك.

كما ذكر أن الأزمة انتهت عقب وساطة مسؤول كبير في الدولة المصرية، إلى جانب تدخل الممثلة هالة صدقي التي التمست العذر لزميلتها، على حد قوله. وأضاف أن وفداً من نقابة المهن التمثيلية زار مكتبه لتقديم اعتذار وطلب العفو عن شاهين، وفق روايته.

كيف بدأت الأزمة؟

يشار إلى أن الأزمة بدأت على خلفية تصريحات أدلت بها إلهام شاهين خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي انتقدت ظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر المقاطع المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الأسلوب الذي يستخدمه مرتضى منصور. كما انتقدت طريقة التعامل مع الصحافيين والتلفظ بعبارات غير لائقة، محذرة من وجود لجان ممولة تستهدف الإساءة إلى مكانة الفن المصري.

في حين أثارت تصريحات شاهين ردود فعل غاضبة من منصور، لتتبادل الشخصيتان الانتقادات والهجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سجال امتد لعدة أيام.

في المقابل، ردت إلهام شاهين على التهديدات الموجهة إليها بالاستعانة بأبيات شعرية للإمام الشافعي، نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وجاء فيها: "إذا نطق السفيه فلا تجبه.. فخير من إجابته السكوت".