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غياب لاعبي الوحدات عن قائمة النشامى لمواجهة أستراليا

  • 07 نوفمبر 2026
  • 15:47
غياب لاعبي الوحدات عن قائمة النشامى لمواجهة أستراليا

خبرني - خلت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة المدرب بادو الزاكي، استعدادا لمواجهة أستراليا ودياً، من أي لاعب يمثل نادي الوحدات.

وضمت القائمة 25 لاعباً، توزعوا على عدد من الأندية المحلية والعربية والأجنبية، بواقع 6 لاعبين من الفيصلي، و4 من الحسين، ولاعب واحد من كل من الرمثا والسلط، إلى جانب لاعبين من الكرمة العراقي.

كما ضمت القائمة لاعبين محترفين في أندية رين الفرنسي، وبيراميدز المصري، ووفاق سطيف ومولودية الجزائر، وسيؤول الكوري، والرجاء والوداد المغربيين، ونيوم السعودي، وكورفينول هونيدوارا الروماني، وأربيل العراقي، والسيلية القطري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأسترالي ودياً عند الساعة السابعة مساء الثلاثاء 17 تشرين الثاني، على ستاد عمان الدولي، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

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