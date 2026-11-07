بعد إعلان ترمب.. الحرس الثوري يكشف ما جرى في جزيرة قشم

خبرني - في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات محدودة على موقع إيراني الجمعة، تحدث الحرس الثوري الإيراني عن تفاصيل تلك الضربات في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز جنوب إيران.

فقد قال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، رداً على سؤال بشأن ما حدث في مضيق هرمز مساء الجمعة، إن "القوات الإيرانية أطلقت عدداً من الطلقات، ومعظم الانفجارات التي سُمعت كانت ناجمة عن عمليات إطلاق دفاعية"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.

كما أضاف محبي أن "تلك العمليات لم تسفر عن أي تطورات أخرى"، زاعماً أن طائرة أميركية تعرضت لضرر خلال عمليات الإطلاق، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الإصابة أو نوع الطائرة.



"رفع القيود عن الصواريخ الإيرانية"

كذلك قال متحدث الحرس الثوري إن "القيود المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية رُفعت"، معتبراً أن طهران "ستكشف عن قدراتها الجديدة من خلال الميدان، وليس عبر التصريحات والشعارات". ومضى قائلاً: "حربنا غير متكافئة، ويمكننا توجيه ضربة إلى العدو في نقطة لا يتوقعها".

هذا وأتى تعليق الحرس الثوري بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الجيش الأميركي نفذ ضربات جديدة ومحدودة على موقع إيراني، الجمعة، قائلاً إن القوات الأميركية دمرت منشأة دفاع جوي إيرانية بالكامل خلال دقائق.

كما أضاف ترامب، خلال حديث مع الصحفيين: "بنوا منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما 5 دقائق"، من دون أن يكشف موقع المنشأة المستهدفة أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن العملية، مكتفياً بوصفها بأنها "محدودة"، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

كانت تقارير إيرانية أشارت إلى سماع دوي انفجارين في محيط منطقة سوزا بجزيرة قشم، الجمعة، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع انفجارات بالقرب من ميناء خمير.

أتت تلك التطورات فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع تجدد العمليات العسكرية بعدما هددت الولايات المتحدة بشن ضربات واسعة النطاق على إيران، رغم إشارة ترامب إلى إحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي.