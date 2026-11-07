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الإدارة المحلية: لا ملاحظات رئيسية على البنية التحتية جراء الأمطار حتى الآن

  • 07 نوفمبر 2026
  • 15:25
الإدارة المحلية لا ملاحظات رئيسية على البنية التحتية جراء الأمطار حتى الآن

خبرني - قال الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، محمد العموش، السبت، إن الوزارة لم تتلق ملاحظات رئيسية بشأن تأثر البنية التحتية بالهطولات المطرية حتى الآن، مؤكدا استمرار متابعة البلديات للحالة الجوية والاستعداد للتعامل مع تداعياتها.

وأضاف العموش، أن الوزارة فعّلت نظام الإنذار المبكر، وعممت على البلديات توقعات الحالة الجوية والهطولات المطرية قبل بدء تأثيرها، لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن التوقعات أشارت إلى هطولات مطرية متوسطة إلى أعلى من المتوسطة في مناطق الأغوار ومأدبا وغرب الطفيلة وشرق الكرك، مبينا أن الوزارة تتابع منذ الجمعة الحالات المسجلة في عدد من المناطق، ولا سيما الأغوار.

وفيما يتعلق بجسر الرامة، أشار العموش إلى انهياره خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السابقة، موضحا أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أنشأت عبارات أنبوبية مؤقتة لضمان استمرار الحركة المرورية، إلى حين إنشاء جسر دائم خلال الفترة المقبلة.

وأكد استمرار أعمال تنظيف العبارات ومجاري تصريف مياه الأمطار والأودية من الطمي والمواد العالقة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ، بالتعاون مع البلديات، مشاريع لمعالجة البؤر الساخنة التي شهدت تجمعات للمياه خلال الموسم المطري السابق، فيما يجري العمل على استكمال المشاريع المتبقية في هذه المواقع.

وفي إطار الاستعدادات، قال العموش إن الوزارة تعتمد على آليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، التي تضع عددا من آلياتها في حالة جاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الموسم المطري.

وأضاف أن الوزارة عممت على البلديات، قبل أكثر من شهرين، استئجار آليات من القطاع الخاص لاستخدامها عند الحاجة، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع الوزارات والجهات المعنية، بما فيها سلطة وادي الأردن ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لضمان تكامل الجهود، خصوصا في مناطق الأغوار.

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