مقتل سيدة طعنًا داخل منزلها في فلسطين.. والشرطة توقف زوجها للاشتباه بتورطه

خبرني - فجعت مدينة الطيرة في فلسطين، يوم السبت، بجريمة قتل مروعة راحت ضحيتها السيدة نور منصور، إثر تعرضها لطعنات قاتلة داخل منزلها في حادثة مأساوية وتم توقيف زوجها لوجود شبهات إلى تورطه في ارتكابها؛ حيث هرعت طواقم الإسعاف والإنقاذ التابعة لمراكز الطب المحلية إلى مكان البلاغ فور إخطارها، ليتبين أن الضحية التي تبلغ من العمر نحو أربعين عاما قد تعرضت لإصابات غائرة في جسدها أدت إلى فقدانها الحياة ميدانيا، مما اضطر الطواقم الطبية لإعلان وفاتها في مسرح الجريمة بعد فشل محاولات إنعاشها.

وأفادت الشرطة في بيان صادر عنها أن قواتها وصلت إلى موقع الحادث، وعثرت على الزوج مصابا بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله على عجال تحت حراسة مشددة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ إذ تم إخضاعه للرعاية الطبية تمهيدا لاستجوابه والوقوف على خلفيات الواقعة؛ في حين طوقت الدوريات وطواقم التشخيص الجنائي المنزل لمنع اقتراب المتجمهرين، ومباشرة رفع البصمات وجمع الأدلة المادية التي توثق تفاصيل الدقائق الأخيرة التي سبقت ارتكاب هذا العمل الجنائي الصادم.