"حبيبي" تتصدر محركات البحث في أمريكا بعد خطاب فوز عبدول.. وأمريكيون يسألون: ما معناها؟

خبرني - في اليوم التالي للانتخابات النصفية الأمريكية، وبينما كان الناخبون يبحثون على غوغل عن نتائج سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا ومكاسب الديمقراطيين، ظهر سؤال مختلف بين أكثر عمليات البحث رواجا في الولايات المتحدة: ما معنى كلمة "حبيبي"؟

وجاءت عبارة البحث "Habibi meaning" في المرتبة السابعة بين عمليات البحث الرائجة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب بيانات "غوغل ترندز" التي نقلها موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز". وسجلت ميشيغان أعلى اهتمام بالبحث عن المعنى، فيما ظهرت استفسارات تربط الكلمة مباشرة بنائب الرئيس.



بدأت الحكاية في ديترويت، عندما خاطب الديمقراطي عبد الرحمن السيد (عبدول) -في خطاب فوزه بمقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ- جيه دي فانس (نائب الرئيس الأمريكي)؛ فقال أمام أنصاره: "جيه دي، حبيبي"، ثم مازحه بشأن أداء اليمين في يناير/كانون الثاني المقبل قائلا إن من المفارقات أن يتولى فانس -بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ- تحليفه اليمين بعد حملة هاجمه فيها بشدة.

كلمة مودة بعد حملة حادة

قبل أسابيع من الانتخابات، وصف فانس المرشح الديمقراطي بأنه "شرير جدا جدا" في تجمع قرب ديترويت، كما حذّر خلال الحملة من أن عبدول السيد سيقود مثيري شغب لإحراق المدينة. وحين فاز السياسي الأمريكي من أصل مصري على الجمهوري مايك روجرز، اختار أن يستعيد تلك الخصومة بكلمة مودة، وسط هتاف أنصاره. وبفوزه، أصبح السيد أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.

وامتدت الدعابة إلى المنافسة الرياضية بين جامعتي ميشيغان وأوهايو ستيت، اللتين تخرج فيهما السيد وفانس على الترتيب. فأعلن السيد النتيجة على طريقته: "ولفرينز واحد، باكايز صفر". ثم التفت في خطابه إلى الرئيس دونالد ترمب، وقال مازحا إنه يعرف أنه يجد صعوبة في نطق اسمه، وبوسعه بعد أداء اليمين أن يناديه ببساطة "سيناتور".

من غوغل إلى الأغاني العربية

ومع صعود البحث عن معنى "حبيبي" على غوغل، حاولت وسائل إعلام أجنبية شرح الكلمة لقرائها الأمريكيين، وبيان كيف تستخدم في الحديث اليومي بين الأصدقاء. وقربت وكالة أسوشيتد برس معناها في سياق المزاح بتعبيرات إنجليزية دارجة مثل "buddy" و"pal"، أي "يا صاحبي".

وفي المقابل، وجد متابعون عرب في الأغاني ردا على المزحة، فتداولوا -بحسب الوكالة- مقاطع غنائية تتردد فيها كلمة "حبيبي"، في تفاعل امتد من ميشيغان إلى الشرق الأوسط.



وحضرت العربية أيضا حين استعاد السيد سؤالا تكرر خلال حملته عن فرصه في الفوز؛ فقد كان يجيب يومها بـ"إن شاء الله"، وفي خطاب الفوز قال لأنصاره إنهم حولوا "إن شاء الله" إلى "الحمد لله".