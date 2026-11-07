المنتخب الوطني تحت سن 17 يلتقي لاوس بتصفيات كأس آسيا

خبرني - يلتقي المنتخب الوطني تحت سن 17 لكرة القدم، نظيره منتخب لاوس، الأحد، في المباراة التي تقام في لاوس، ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا للناشئين 2027، التي تقام خلال الفترة من 8 ولغاية 20 تشرين الثاني الحالي.

وتضم القائمة 23 لاعبا، وهم كرم النجار، عبدالله حمد، سيف الدين عتمة، هاشم الخطيب، فايز الرواشدة، إبراهيم الفواضلة، عبادة الرياحنة، أحمد بني ياسين، أحمد أبو دية، فارس أبو زمع، مهند العسل، يوسف أبو شيخة، محمد زكي، يزن قدادة، أسيد العدوان، عبدالحميد البداينة، جميل العيسى، أوس امصيطف، عبدالرحمن البابا، إبراهيم أبو حجر، خالد الصعصاع، موسى الدجاني، وفيصل الحوراني.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السريلانكي يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، في المباراة الثانية بالتصفيات، قبل أن يواجه المنتخب الإيراني يوم الثلاثاء 17من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة منتخب باكستان الجمعة 20 تشرين الثاني.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين 2027، وضعت المنتخب الوطني تحت سن 17 ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات إيران ولاوس وباكستان وسريلانكا، إذ تستضيف لاوس منافسات المجموعة بنظام التجمع.

وحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات والبالغ عددها 35 منتخبا على سبع مجموعات، تضم كل منها خمسة منتخبات، على أن يتأهل أبطال المجموعات السبع إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2027، التي تستضيفها أوزبكستان خلال أيار من العام المقبل.

وسينضم أبطال المجموعات السبع في النهائيات إلى المنتخبات التسعة المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عاما 2026 في قطر، والتي ضمنت تأهلها تلقائيا، وهي أستراليا والصين واليابان (حاملة اللقب) وجمهورية كوريا وقطر والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام.