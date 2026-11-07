الزاكي: النتائج وحدها تحسم استمراري مع النشامى.. وتركيزنا على مواجهة أستراليا

خبرني - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بادو الزاكي، السبت، أن تركيزه منصب حاليا على المباراة الودية أمام أستراليا، مشيرا إلى أن النتائج هي الفيصل الوحيد في استمرار أي شخص في التدريب أو مغادرته، حتى لو كان عقده يستمر لـ100 عام.

وقال الزاكي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن قائمة النشامى للتجمع المقبل، والذي يتخلله مواجهة أستراليا وديا، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، إنه كان مقررا أن نجري مباراة ودية أمام المنتخب الإندونيسي في 13 تشرين الثاني الحالي، لكن المنتخب الإندونيسي اعتذر عن المشاركة، مضيفا "نحن نحترم قراره".

وشدد على أن هذا التغيير لن يكون له أي تأثير سلبي على أهداف المنتخب، إذ أنه يركز على العمل، والتحضير بجدية للمباراة أمام المنتخب الأسترالي، معتبرا المنتخب الأسترالي "اختبارا هاما أمام فريق جيد، قوي، ويمتلك خبرة كبيرة على المستوى الدولي".

وأشار إلى أن أي مباراة ودية تعتبر فرصة للتطور ولترسيخ عقلية الانتصار، فضلا عن تعزيز الشعور بالمسؤولية داخل المجموعة، معبرا عن ثقته الكبيرة اللاعبين والإيمان المطلق بهم.

ولفت إلى وجود فرص لأسماء "شابة" تمتلك الإمكانيات والجاهزية، في ظل غياب بعض الأسماء مثل حداد وروسان، لتصبح الفرصة سانحة لتقييمهم.

وأوضح أن متابعة دوري المحترفين تتم "بأدق التفاصيل"، مشيرا إلى أنه يتم متابعة اللاعبين المحليين والمحترفين، إذ إنه يتم اختيار اللاعبين حسب الجاهزية والجودة والاستعداد البدني والفني للاعب.

وأشار إلى أنه يتم اختيار "اللاعب الجاهز" القادر على تلبية الأهداف الكبرى في بطولات مثل كأس آسيا وكأس العالم وتقديم مستويات مشرفة.

وأكد أن المنتخب الوطني يمتلك سيرة ذاتية ثقيلة وحضورا مشرفا كوصيف لبطل آسيا والعرب ومشارك في كأس العالم، مبينا أن المباراة أمام أستراليا ستكون مفيدة بحكم الاحتكاك مع منتخب ذي خبرة دولية كبيرة، وستساعد على تقييم مدى استيعاب اللاعبين لأسلوب اللعب الجديد.

ولفت الزاكي إلى أنه تم إلغاء بعض المباريات في التوقف السابق، بناء على قراره لحماية اللاعبين من الإرهاق والإصابات في بداية منافسات الدوري المحلي إذ كانت جاهزيتهم الفنية لا تحتمل خوض مباراة قوية كل 4 أيام.

وقال إن اللاعب يوسف صالح قرر عدم الالتحاق بمنتخب النشامى رغم المحاولات الكثيرة لاستدعائه

وتوقع عودة اللاعب يزن النعيمات، للتدريبات الجماعية مع فريقه الشهر المقبل، مبينا أن التقارير الطبية تؤكد أن حالته تسير في الاتجاه الصحيح.