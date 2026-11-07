عندما تتحلل العضلات وتسمم الدم.. ما سر وفاة عدّاءة نيويورك؟

خبرني - عند الميل التاسع من ماراثون نيويورك، أرسلت راشيل آبا رسالة إلى والدها تخبره فيها بأنها تشعر بأنها في أفضل حال. كانت الشابة الأمريكية (24 عاما) تخوض أول ماراثون في حياتها، بعد سنوات من ممارسة هوكي الميدان على المستوى الجامعي، ولم يكن والدها يتوقع أن تنتهي رسائلهما المتبادلة بذلك الشكل.

مع تقدم السباق، بدأت راشيل تشكو الألم، وفي الميل الـ١٨ أرسلت إلى والدها رسالة مقتضبة تعبر فيها عن وجعها، ثم كررت الشكوى عند الميل العشرين. طلب منها ألا ترهق نفسها، وذكّرها بأن إكمال السباق أهم من السرعة، لكنه لاحظ لاحقا توقف موقعها عن الحركة على تطبيق تتبع العدائين.

كانت راشيل قد انهارت في متنزه سنترال بارك، قرب الميل الـ٢٤، على بُعد نحو 3.5 كيلومترات من خط النهاية. حاول أحد الحاضرين إنعاشها، وتدخل الفريق الطبي للسباق مستخدما جهاز إزالة الرجفان، قبل نقلها إلى مستشفى ماونت سيناي، حيث توفيت بعد ساعات.

وكانت الشابة تشارك في السباق لجمع التبرعات لصالح مرضى باركنسون، تكريما لجدها الذي توفي بعد إصابته بالمرض.

وقال والدها ستيف آبا لوسائل إعلام أمريكية إن الأطباء أبلغوا الأسرة بأن ابنته توفيت نتيجة حالة تعرف باسم "انحلال الربيدات" (Rhabdomyolysis)، وهي إصابة تتسبب في تحطم الألياف العضلية وتسرب مواد من داخلها إلى الدم، وقد تؤدي في الحالات الشديدة إلى مضاعفات تصيب الكلى والقلب.

ومع أن الأسرة نقلت هذا التشخيص عن الأطباء، فإن مكتب الطب الشرعي في نيويورك لم يكن قد أعلن السبب النهائي للوفاة، وفقا للتقارير المتاحة حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وتطرح الحالة مسألة طبية تتجاوز ظروف وفاة العدّاءة، وتتعلق بالضرر الذي يمكن أن تتعرض له العضلات أثناء المجهود العنيف، والعلامات التي تميز الإصابة الخطيرة عن الألم المعتاد بعد التمارين.

تتعرض العضلات أثناء النشاط البدني لضغط متكرر، وتحدث داخل أليافها تغيرات دقيقة يتعامل معها الجسم عادة خلال فترات الراحة والتعافي. لكن عندما يكون الضرر شديدا، سواء بسبب مجهود استثنائي أو إصابة مباشرة أو أسباب مرضية أخرى، يمكن أن تبدأ الخلايا العضلية في التحلل بمعدلات كبيرة.

وتُعرف هذه الحالة طبيا باسم انحلال الربيدات، وتحدث عندما تفقد الخلايا العضلية سلامتها، فتطلق محتوياتها إلى الدورة الدموية، بما فيها بروتين الميوغلوبين (Myoglobin)، وإنزيم الكرياتين كيناز (CK)، وعدد من الأملاح الموجودة بتركيزات مرتفعة داخل العضلات.

ويؤدي الميوغلوبين وظيفة طبيعية داخل العضلات، إذ يساعدها على تخزين الأكسجين الذي تحتاج إليه خلال الانقباض والحركة. إلا أن انتقال كميات كبيرة منه إلى الدم قد يسبب أضرارا للكلى، خصوصا عندما تنخفض كمية السوائل في الجسم أو يتراجع تدفق الدم إليها.

وتوضح "كليفلاند كلينك" أن الضرر الكلوي ينشأ من عدة آليات، بينها التأثير المباشر للميوغلوبين على خلايا الأنابيب الكلوية واضطراب تدفق الدم داخل الكلى.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتدهور وظائف الكلى بسرعة، ويصاب المريض بما يعرف بإصابة الكلى الحادة، وقد يحتاج بعض المرضى إلى غسل الكلى مؤقتا.

وهناك خطر آخر يرتبط بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري لعمل العضلات والأعصاب، بما فيها عضلة القلب. فعندما تتحطم الخلايا العضلية، يتحرر البوتاسيوم المخزن داخلها، وقد يرتفع مستواه في الدم إلى درجة تؤثر في النشاط الكهربائي للقلب، مسببا اضطرابات خطيرة في ضرباته.

ولا تحدث هذه المضاعفات لدى جميع المصابين، إذ تختلف شدة انحلال الربيدات بحسب حجم الضرر العضلي والحالة الصحية للمريض وسرعة بدء العلاج.