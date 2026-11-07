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  • لندن.. عرض دراجة باتمان النارية للبيع بـ1.2 مليون دولار

لندن.. عرض دراجة باتمان النارية للبيع بـ1.2 مليون دولار

  • 07 نوفمبر 2026
  • 14:37
لندن عرض دراجة باتمان النارية للبيع بـ12 مليون دولار

خبرني - عرضت دراجة "باتبود" النارية التي استخدمها باتمان في فيلمي كريستوفر نولان للبيع في مزاد بلندن بسعر قد يصل إلى 1.2 مليون دولار.
واستخدم باتمان الدراجة الشهيرة "باتبود" (Batpod) في فيلمي كريستوفر نولان "فارس الظلام" (The Dark Knight) و"نهوض فارس الظلام" (The Dark Knight Rises).
وصمم الدراجة المخرج كريستوفر نولان بالتعاون مع مصمم الإنتاج ناثان كراولي. وهي مزودة بمحرك من شركة هوندا بسعة 750 سنتيمترا مكعبا، وعجلات يبلغ قطرها 31 بوصة.

وصنعت 6 دراجات من هذا الطراز لاستخدامها في تصوير الفيلمين، إلا أن النسخة المعروضة في المزاد هي الوحيدة التي حصلت على موافقة رسمية من استوديو "وارنر براذرز" لبيعها. ومن المقرر أن تنتهي المزايدة عبر الإنترنت في الرابع من ديسمبر.

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