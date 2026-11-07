الإفراج عن 9 بحارة مصريين احتجزوا في السعودية

خبرني - أعلنت الخارجية المصرية الإفراج عن مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم" وطاقمه من 9 بحارة احتجزوا بمنطقة تبوك السعودية منذ منتصف أكتوبر الماضي.

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية فقد جاء ذلك في إطار التعاون المتميز بين البلدين ورعاية مصالح المصريين في الخارج.

وكان قد تم احتجاز مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم"، بمنطقة تبوك على البحر الأحمر، إثر دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ يوم 16 أكتوبر 2026.

وفي ضوء التعاون المتميز والمستمر مع السلطات السعودية ، تكللت الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية بالنجاح في الإفراج عن مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم"، وفق البيان.

وقد غادر المركب بالفعل منطقة تبوك السعودية، وعلى متنه البحارة المصريون التسعة العاملون عليه، متوجها إلى أرض الوطن، وذلك بعد تزويده بالوقود والمواد الغذائية وكافة المستلزمات اللازمة لضمان عودته هو والبحارة على متنه بسلامة وأمان إلى مصر.

وتجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها لكافة البحارة والعاملين على مراكب الصيد بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري، وعدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريح اللازمة، تجنبا للتعرض لأي إجراءات قانونية، وحرصا على سلامتهم وحماية مصالحهم.