رجل يكتشف صورا خادشة للحياء في هاتف زوجته.. والأخيرة تتقدم بشكوى بحق المرسل

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان غيابيا بحبس شخص 6 أشهر، بعد إدانته بجرمي إفساد الرابطة الزوجية وعرض فعل مناف للحياء العام وتوجيه عبارات غير أخلاقية، إثر إرساله رسائل غرامية وصورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء إلى امرأة متزوجة عبر تطبيق إنستغرام.

وبحسب قرار المحكمة، فإن القضية بدأت بشكوى تقدمت بها امرأة متزوجة وأم لثلاثة أطفال، أفادت فيها بأن المشتكى عليه، الذي تعرفه بحكم الجوار، كان يراسلها عبر حسابين على إنستغرام، ويرسل إليها محتويات غير أخلاقية، إلى جانب مطالبته بإقامة علاقة معه والحضور إلى منزلها بعد مغادرة زوجها.

وأوضحت المشتكية أن زوجها اكتشف تلك المراسلات أثناء تصفحه هاتفها، ما تسبب بخلافات أسرية انتهت بمغادرتها منزل الزوجية والإقامة لدى أهلها، قبل أن تتقدم بشكوى رسمية.

واستمعت المحكمة إلى شهادتي المشتكية وزوجها، إضافة إلى إفادات عدد من أفراد العائلة، الذين أكدوا اطلاعهم على الرسائل والمقاطع، وما نتج عنها من خلافات أسرية.

واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة استوفت أركان جرمي إفساد الرابطة الزوجية، وفقا للمادة 304/3 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية، وعرض فعل مناف للحياء العام وتوجيه عبارات غير أخلاقية.

وقررت المحكمة حبس المشتكى عليه 3 أشهر عن الجرم الأول و6 أشهر عن الجرم الثاني، على أن تنفذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية 6 أشهر والرسوم.

وفي الشق الحقوقي، ردت المحكمة مطالبة المشتكية لعدم تقديم بينة تثبت وقوع الضرر عليها، وألزمتها بالرسوم والمصاريف القضائية.