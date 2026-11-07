كريستيان بيل يكشف سر خوفه من ابنته

خبرني - كشف النجم العالمي كريستيان بيل عن فخره بموهبة ابنته لوكا الفنية، معربًا عن تطلعه لرؤيتها مخرجة لأحد أفلامه.

وجاءت تصريحات بيل خلال مقابلة مع موقع «E! News»، على هامش العرض الأول لفيلمه الجديد «Madden» في مدينة لوس أنجلوس، إذ تحدث عن موهبة ابنته البالغة من العمر 21 عامًا، مشيدًا بقدراتها الإبداعية واهتمامها بالتصوير الفوتوغرافي وعالم الأزياء.

وأكد الممثل الحائز جائزة الأوسكار أن لوكا تمتلك رؤية فنية مميزة وعقلية إبداعية استثنائية، معربًا عن ثقته في قدرتها على تحقيق النجاح إذا قررت خوض تجربة الإخراج السينمائي مستقبلًا.

ولم تخلُ تصريحات بيل من الطابع الفكاهي، إذ أقر بأنه قد يشعر بالتوتر إذا وجد نفسه يومًا أمام الكاميرا تحت إدارة ابنته، رغم سنوات خبرته الطويلة في صناعة السينما.

وأوضح مازحًا أنه لا يزال يرتكب بعض الأخطاء أثناء التصوير، مضيفًا أنه ربما يتعامل معها بصورة أفضل من تعامله مع أي مخرج آخر، قبل أن يختتم حديثه بعبارة: «أنا مرعوب».

وفي سياق متصل، حققت لوكا حضورًا في مجال عروض الأزياء، إذ شاركت في عروض دار «دولتشي آند غابانا»، من بينها عرض «ألتا مودا» الذي أقيم في يوليو 2025، إلى جانب اهتمامها بالتصوير الفوتوغرافي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حرص كريستيان بيل وزوجته سيبي بلازيتش على إبقاء حياتهما الأسرية بعيدًا عن الأضواء، وتجنب مشاركة تفاصيلها مع وسائل الإعلام.

وسبق أن تحدث بيل عن أهمية الأبوة في حياته، مؤكدًا حرصه على عدم السماح لارتباطاته الفنية بحرمانه من متابعة مراحل نمو أطفاله، مشيرًا إلى أن قضاء الوقت مع أسرته يمثل أولوية بالنسبة إليه.

كما كشف في تصريحات سابقة أن طفليه لا يشاهدان معظم أعماله السينمائية، إلا أنهما شجعاه على المشاركة في فيلم «Thor: Love and Thunder»، وهو ما ساهم في اتخاذه قرار خوض التجربة.

ويأمل النجم الأمريكي أن يزداد اهتمام طفليه بأعماله الفنية مع تقدمهما في العمر، حتى وإن لم يكونا من متابعي أفلامه في الوقت الحالي.