1.328 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر من عام 2026

خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 20.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 1.328 مليار دينار، مقابل 1.099 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2025، وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 37,831 شهادة، مقابل 34,679 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.1%

وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى أكبر خمسة دول مستوردة حسب القيمة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، والتي جاء بمقدمتها العراق بقيمة 524.1 مليون دينار، وبعدد 2,426 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 112.3 مليون دينار، وبعدد 31 شهادة، ثم جاءت السعودية بقيمة 100.3 مليون دينار، وبعدد 6,948 شهادة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 99.9 مليون دينار، وبعدد 7,172 شهادة، تلتها مصر بقيمة 71.7 مليون دينار، وبعدد 926 شهادة

وشملت الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي المنتوجات الأجنبية بقيمة 653.4 مليون دينار، فالمنتوجات الزراعية بقيمة 189.5 مليون دينار، فالمنتوجات الصناعية بقيمة 165.4 مليون دينار، ثم المنتوجات العربية بقيمة 149.1 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى

وشهادة المنشأ وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين تستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام والبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الاجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية عصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009، وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.