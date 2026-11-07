إعلان قائمة النشامى لمواجهة أستراليا وديا

خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب بادو الزاكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الاتحاد ظهر اليوم السبت 7 تشرين الثاني، عن قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة أستراليا وديا، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

وضمت القائمة 25 لاعبا: عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، محمد أبو النادي، أحمد عبد ربه، أحمد عساف، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، غيث المدادحة، عامر جاموس، علي عزايزة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، أحمد عرسان، عودة الفاخوري، ومحمود مرضي.

وتنطلق تدريبات المنتخب الوطني الثلاثاء 10 تشرين الثاني، في مركز إعداد النشامى، حيث يستعد لخوض مباراته الودية أمام نظيره الأسترالي عند السابعة مساء الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، على ستاد عمان الدولي.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا بموعدها الجديد خلال الفترة من 23 كانون الأول 2027 ولغاية 21 كانون الثاني 2028، في المملكة العربية السعودية.