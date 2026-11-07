"الأشغال": طريق الرامة المؤقت مصمم لمرور مياه السيول عبر عباراته أو فوق سطحه

خبرني - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، أن الطريق البديل الذي أُنشئ على طريق الرامة – الجوفة مؤقت، ويهدف إلى خدمة أبناء المنطقة وضمان استمرارية الحركة المرورية، بعد إغلاق الجسر القديم وهدمه تمهيدا لإنشاء جسر جديد.

وأوضحت الوزارة، لـ"المملكة" السبت، أن الطريق المؤقت يتكون من مجموعة من العبارات الأنبوبية، وصُمم للسماح بمرور مياه السيول عبرها أو فوق سطح الطريق عند ارتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى أنه جرى الإعلان منذ إنشائه عن طبيعته المؤقتة.

وبينت أنه عند جريان السيول وارتفاع منسوب المياه، يُغلق الطريق مؤقتا حفاظا على سلامة مستخدميه، ويعاد فتحه بعد انخفاض منسوب المياه والتأكد من مأمونية المرور عليه.

وأكدت الوزارة أنها شرعت في أعمال إنشاء الجسر الجديد بديلا عن الجسر الذي تمت إزالته، مشددة على أن الإجراءات المتخذة في الموقع تستهدف الحفاظ على السلامة العامة، مع توفير طريق بديل يخدم المواطنين خلال فترة تنفيذ المشروع.

وكانت الوزارة باشرت إنشاء طريق فرعي مؤقت بمحاذاة جسر الرامة، لتأمين تنقل سكان المنطقة والمشاة والتخفيف من آثار إغلاق الطريق، بعد ظهور تشققات في الجسر نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وشملت الأعمال تزويد الطريق بعبارات لتصريف مياه الأمطار والسيول وحمايات خرسانية لضمان سلامة مستخدميه.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق إغلاق طريق الرامة – الجوفة، من إشارة الرامة الواقعة على طريق البحر الميت وحتى دوار الجوفة على طريق الكفرين – الجوفة، بعد تفاقم التشققات في الجسر القائم بفعل الأمطار الغزيرة، ما استدعى إغلاقه حفاظا على السلامة العامة.

وأوضحت أن الجسر قديم جدا، وكان مدرجا ضمن خطط الوزارة لإعادة إنشائه نظرا لقدمه ووجود عيوب وتشققات سابقة فيه لم تكن تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، إلا أن الهطولات المطرية الغزيرة أدت إلى تفاقمها، ما استدعى إعادة إنشاء الجسر ومنشأة تصريف المياه أعلى الوادي.

وكانت الوزارة دعت المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة، ومنها طريقا الكفرين والمغطس، إضافة إلى الطرق الداخلية المعروفة لسكان المنطقة، فيما حُولت حركة الشاحنات والمركبات العابرة إليها، مع استمرار استخدام الطريق المؤقت لخدمة الحركة المحلية لحين الانتهاء من إنشاء الجسر وفتح الطريق بصورة دائمة.

وفي سياق متصل، حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكّل السيول وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة، مع اشتداد الهطولات المطرية خلال الفترة الحالية والساعات المقبلة في محافظتي البلقاء ومأدبا، والأغوار الوسطى ومنطقة البحر الميت والوديان المؤدية إليه.

وأشارت الإدارة، استنادا إلى آخر صور الرادار، إلى أن الهطولات في تلك المناطق قد تكون غزيرة أحيانا، ما يرفع خطر تشكّل السيول المفاجئة وجريانها عبر الأودية باتجاه المناطق المنخفضة.

وأكدت ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في منطقة البحر الميت والأودية المحيطة بها، نظرا لطبيعتها الطبوغرافية التي تساعد على تجمّع مياه الأمطار وتسارع جريانها، موضحة أن السيول قد تصل إلى المنطقة عبر الأودية المغذية لها، حتى وإن لم تشهد هطولات مطرية غزيرة في الموقع نفسه.

وحذّرت من احتمال حدوث انجرافات للتربة والصخور، خاصة على الطرق الجبلية والمنحدرات ومجاري الأودية، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الأودية ومناطق تجمع المياه، وتجنب الرحلات والتنزه في المناطق المنخفضة، لا سيما في محيط البحر الميت.

كما دعت إلى عدم المجازفة بعبور الطرق التي تشهد جريان المياه، سواء بالمركبات أو سيرا على الأقدام، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عنها، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مشددة على أن السيول قد تنتقل من المرتفعات والمناطق المجاورة عبر مجاري الأودية وتصل إلى المناطق المنخفضة بشكل مفاجئ.