إيران تبحث مقترحات قطرية لحل الخلاف النووي مع واشنطن

خبرني - تبحث إيران مقترحات قدمتها قطر لمعالجة الخلاف النووي مع واشنطن، حسب مسؤولين حكوميين في الشرق الأوسط.

وذكر المسؤولان أن هذا التطور يثير الآمال في أن الجانبين قد يتجهان نحو محادثات غير مباشرة حول واحدة من القضايا الشائكة التي يقول الرئيس دونالد ترامب إنه يجب حلها في إطار أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

غير أن أحد المسؤولين شدد على أن الإيرانيين، على الأقل في الوقت الحالي، ما زالوا غير راغبين في الدخول في مفاوضات مع إدارة ترامب بشأن الأنشطة النووية الإيرانية حتى توافق الولايات المتحدة على العديد من الشروط الأساسية التي تطالب بها إيران لتكون جزءاً من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويأتي تكثيف المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والقطريين، وإبداء طهران لمحة من الانفتاح على إمكانية التفاوض بشأن برنامجها النووي، بعد أيام قليلة من تعرض الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب لنكسة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة.

من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على المقترحات التي قدمتها قطر. لكن ترامب أشار يوم الجمعة في حوار مع الصحفيين إلى أن مناقشات الوسطاء مع إيران مستمرة. وقال ترامب، الذي يصر على أن الجيش الأمريكي لا يزال يسيطر على الصراع مع إيران المنهكة: "نحن نتحدث مع إيران، والمحادثات مستمرة".

يشار إلى أن قطر تتوسط في نقل مقترحات بين طهران وواشنطن بهدف تقريب وجهات النظر حول الملف النووي. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية الحرب المستمرة منذ أشهر.