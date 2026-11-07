(أصوات تأمرني بقتل ترمب) .. اعتقال رجل قرب البيت الأبيض

خبرني - أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي اعتقال مشتبه به وتوجيه اتهامات إليه، بعدما عثر عليه ضباط داخل مركبة قرب البيت الأبيض وبحوزته أسلحة نارية.



فيما أشار الموقوف إلى أنه يسمع أصواتا في رأسه تأمره بقتل الرئيس دونالد ترامب.



"تصرف مريب"



وفي التفاصيل، اعتقل الرجل مساء الخميس بعدما اقترب ضباط من جهاز الخدمة السرية منه جراء "تصرفه على نحو مريب" داخل سيارة متوقفة.



فيما كشف مسؤولون أميركيون أن المشتبه به، ويدعى روني يوردريكس جوانيبا كرينوس، تحدث بعد ذلك عن أصوات في رأسه كانت تأمره بالتوجه إلى عاصمة البلاد وقتل الرئيس الجمهوري.



ثم بعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الضباط أن السيارة التي كان يستقلها المشتبه به، كانت قد تم الإبلاغ عن سرقتها، وأن بحوزته ثلاثة أسلحة نارية مختلفة وعشرات الطلقات، وفق ما أوضح بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي.



مهاجر من فنزويلا



كما تبين أن كرينوس مهاجر من فنزويلا يقيم في البلاد بصورة غير قانونية، بعدما دخل الولايات المتحدة عبر تكساس في مارس 2024.



هذا وأكدت وزارة الأمن الداخلي أنه تم توجيه اتهامات إليه، وإنه لا يزال قيد الاحتجاز.



وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة اعتقالات نفذها جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ قانون أخرى بحق أشخاص هددوا حياة ترامب أو أفراد أسرته منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.



محاولات اغتيال سابقة



إذ تعرض ترامب لنحو 3 محاولات اغتيال على الأقل خلال السنتين الماضيتين. ففي 13 يوليو 2024، تعرض لإطلاق نار مباشر أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي ببلدة بتلر في ولاية بنسلفانيا. حيث أُصيب ترامب حينها بجرح طفيف في أذنه اليمنى، وقُتل أحد الحاضرين وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، بينما قُتل المنفذ توماس ماثيو كروكس، 20 عاماً برصاص قناصة جهاز الخدمة السرية.



كذلك رصد عناصر الخدمة السرية مسلحاً يختبئ بين الأشجار ومعه بندقية هجومية مصوبة نحو ملعب الغولف الخاص بترامب في "ويست بالم بيتش" أثناء ممارسته اللعبة في 15 سبتمبر 2024. فأطلق الأمن حينها النار باتجاه المشتبه به رايان ويسلي روث، 58 عاماً، الذي فر بسيارته قبل أن يتم اعتقاله لاحقاً والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



وخلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يوم 25 أبريل الماضي (2026)، وقع هجوم وإطلاق نار في ردهة فندق "واشنطن هيلتون" حيث كان يُقام الحفل بحضور ترامب ونائبه جي دي فانس.



إلا أن الرئيس الأميركي لم يُصب بأذى، وتمكن عناصر الأمن من السيطرة فوراً على المهاجم كول توماس ألين (31 عاماً) واعتقاله في موقع الحادث وتوجيه تهمة محاولة الاغتيال رسمياً إليه.



إلى ذلك أفادت معلومات إسرائيلية إلى وجود مؤشرات لمحاولة اغتيال ترامب خلال تواجده في قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا في يونيو الماضي (2026).



وقبل ذلك أيضا كشفت وزارة العدل الأميركية عن إحباط شبكة اغتيال مأجورة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لاغتيال ترامب قبل الانتخابات الرئاسية 2024. وأوضحت حينها أنه تم القبض على المتورطين وإدانتهم قضائياً قبل البدء بالتنفيذ الميداني.