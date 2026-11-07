غرف الصناعة تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي أدى لاستشهاد أحد نشامى الأمن العام

خبرني - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الاردن سيبقى شامخا عصيا بقيادته الهاشمية وجيشه على العصابات الارهابية، مؤكدا وقوف القطاع الصناعي إلى جانب الأجهزة الأمنية، وتقديره العميق لتضحيات نشامى الأمن العام، الذين يسهرون على أمن المواطنين وحماية الممتلكات وصون مقدّرات الوطن.

وتقدم الجغبير بأصدق مشاعر العزاء والمواساة باسم القطاع الصناعي إلى أسرة شهيد الأمن العام العريف السلايطة، الذي استشهد جراء اعتدء ارهابي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمنّ على نشمي الأمن العام الذي اصيب خلال الاعتداء بالشفاء العاجل.

وأكد الجغبير دعم غرف الصناعة لجهود رجال الأمن الساهرين والمحافظين على سلامة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة، داعيا المواطنين كافة الى اليقظة والحرص لتفويت الفرصة على من يريد السوء بالأردن ومحاولة اخلال الأمن فيه، داعيا أبناء الوطن الى التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز أواصرها، والوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية ضد هذه التنظيمات الارهابية والاجرامية، مؤكدا وقوف القطاع الصناعي الى جانب الوطن والمواطن وأمنه، واستمراره بالقيام بواجباته ومسؤولياته في دعم الاقتصاد الوطني.