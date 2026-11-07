بمشاركة أكثر من 500 متسابق دولي.. ماراثون الرمال العالمي يعزز مكانة الأردن على خارطة السياحة الرياضية

خبرني - اختُتمت أمس فعاليات النسخة السادسة من ماراثون الرمال العالمي (MDS 120 Jordan)، برعاية وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، وبمشاركة دولية تجاوزت 500 مشارك، معظمهم من الأسواق الأوروبية، ضمن تجربة سياحية ورياضية امتدت بين وادي رم والبتراء والبحر الميت، بتنظيم من شركة تجربة الأردن للسياحة والسفر وشريكها الفرنسي، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة تنشيط السياحة وعضو مجلس إدارتها هاني الدباس أن استقطاب هذه البطولات يجسّد التوجه الاستراتيجي لوزارة السياحة والآثار والهيئة، برئاسة معالي الدكتور عماد حجازين، نحو ترسيخ السياحة الرياضية كمنتج سياحي واقتصادي واعد، يسهم في اختراق أسواق دولية جديدة، وكسر موسمية الطلب، وإطالة إقامة الزوار، وتعظيم العوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

وأشار الدباس إلى أن المرحلة المقبلة ترتكز على استقطاب فعاليات دولية نوعية، وتحويل المقومات الطبيعية والتراثية للمملكة إلى منصات عالمية للترويج السياحي، بما يعزز تنافسية الأردن ويرسخ حضوره وجهةً دوليةً لسياحة المغامرة والفعاليات الرياضية.

وشهد الحفل الختامي في فندق كراون بلازا البحر الميت تكريم الوزير حجازين، والإعلان عن مواصلة تنظيم فعاليات رياضية دولية في الأردن خلال السنوات المقبلة.