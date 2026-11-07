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  • مصفاة البترول تنعى الشهيد السلايطة: الأردن سيبقى سداً منيعاً في وجه الإرهاب

مصفاة البترول تنعى الشهيد السلايطة: الأردن سيبقى سداً منيعاً في وجه الإرهاب

  • 07 نوفمبر 2026
  • 10:58
مصفاة البترول تنعى الشهيد السلايطة الأردن سيبقى سداً منيعاً في وجه الإرهاب

خبرني - نعت شركة مصفاة البترول الأردنية شهيد الوطن والواجب، العريف جواد السلايطة، وأدانت الجريمة الإرهابية الغادرة التي أودت بحياته أثناء أداء واجبه، مؤكدة أن استهداف رجال الأمن العام اعتداء على أمن الوطن وسلامة أبنائه

وأكدت الشركة أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية ووحدة شعبه سداً منيعاً في وجه الخوارج والإرهاب، وأن الأردنيين سيظلون صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ولن تنال يد الغدر من وحدتهم وتماسكهم

وقالت الشركة: “رحم الله شهيدنا البطل، وتبّت أيدي الغدر التي امتدت إلى حماة الوطن”، معربة عن اعتزازها بتضحيات رجال الأمن العام، ومتقدمة بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد وذويه ورفاقه، سائلة الله له الرحمة وللضابط المصاب الشفاء العاجل

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