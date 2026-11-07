عرض مالي ضخم للتخلص من نتنياهو سياسياً.. 125 مليون دولار مقابل الاعتزال

خبرني - أفادت تقارير اسرائيلية أن رجل أعمال ثريًا عرض 125 مليون دولار مقابل تقاعد نتنياهو من العمل السياسي.

وكشف الصحفي الإسرائيلي "بن كاسبيت"، اليوم السبت، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان سيحصل قبل بضع سنوات على عرض عبر أحد المقربين منه من قبل رجل ثري ذو شهرة واسعة، للحصول على مبلغ مالي كبير جدًا مقابل اعتزاله الحياة السياسية.

وبحسب ما كتب بن كاسبيت في موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الرجل الثري كان على استعداد لمنح نتنياهو 125 مليون دولار في صندوق استثماري مغلق، على أن يحصل كل عام نقدًا على 12.5 مليون دولار، لمدة 10 سنوات كاملة.

وبين أن الشرط الوحيد أن يعتزل السياسة الإسرائيلية نهائيًا.

ووفقًا لرواية الرجل الثري التي نقلها بن كاسبيت، فإن أحد المقربين من نتنياهو قال له حينها شيئًا غريبًا: "هل تعتقد أنه مهتمًا بالمال؟". لافتًا إلى أن العرض لم ينقل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها.

وقال المقرب من نتنياهو لذلك الرجل الثري: "لقد أخطأت بعرضك .. كان عليك إبلاغ سارة بالعرض"؟.

يقول بن كاسبيت: في الأسابيع الأخيرة، خاضت سارة، أو من ينوب عنها، معركةً شرسةً مع قسم الشؤون المالية والقانونية في مكتب نتنياهو، بشأن استرداد 12 شيكلًا، ثمن طبق فلافل تناوله نتنياهو".

ويضيف: لو وصل العرض لنتنياهو حينها ووافق عليه، لكان من الممكن جمع مبلغ أكبر بكثير لنتنياهو وزوجته وابنهما اليوم، بل أكبر بكثير، لكنه وزوجته يرون أن مثل هذه الصفقة أرخص بكثير من بقائهما في الحكم .