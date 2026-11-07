(أجمل لاعبة كرة قدم) تودع رونالدو بكلمات مؤثرة

خبرني - حرصت لاعبة كرة القدم الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش على توديع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"

ونشرت آنا ماريا ماركوفيتش مقطع فيديو جمعها برونالدو، عبر حسابها على منصة "إنستغرام" في خاصية "ستوري" وأرفقته بعبارة: "مشاهدة البرتغال من دونك ستبدو غريبة"، في إشارة إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها قائد المنتخب البرتغالي في كرة القدم، وتأثيره في جماهير اللعبة حول العالم.

ويأتي موقف الحسناء الكرواتية امتدادا لإعجابها المعروف برونالدو، إذ سبق أن تحدثت عن اعتباره مثلها الأعلى، مشيدة باحترافيته وانضباطه الشديد، كما سبق أن نشرت مقطع فيديو جمعها برونالدو يعود إلى عام 2024، وهي تقلد احتفاله الشهير "Siuuu"، وحظي بتفاعل واسع من متابعيها.

وأعادت آنا ماريا ماركوفيتش نشر مقطع الفيدو عبر حسابها على منصة "إنستغرام" في خاصية "ستوري" اليوم الجمعة.