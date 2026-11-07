إيران تنفي توزيع أقراص اليود على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية

خبرني - نفى مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور مزاعم صحيفة "تايمز" البريطانية حول "توزيع أقراص اليود على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية في إيران".

وقال كرمانبور في منشور له على منصة "إكس" إن النظام الصحي على أهبة الاستعداد لمختلف السيناريوهات وتهديدات العدو الذي لا يرحم حتى الأطفال.

وأضاف أن إعلان حالة الحرب ليس من اختصاص وزارة الصحة، وأن نشر الأخبار غير المؤكدة في ظل هذه الظروف يعد تصرفا غير مسؤول.

وكانت صحيفة "التايمز" قد زعمت في تقرير لها، نقلا عن مصادر مجهولة في وزارة الصحة، أن السلطات الإيرانية تقوم بتوزيع أقراص اليود في التجمعات السكنية الواقعة ضمن نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية الحساسة.