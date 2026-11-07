(من الدفاع إلى الهجوم).. إيران تعلن عن عقيدتها العسكرية الجديدة

خبرني - أعلن الجيش الإيراني تحول عقيدته العسكرية من الدفاعية إلى الهجومية تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" إن العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كانت دفاعية حتى الآن، شهدت تحولا في مجال التكتيكات والاستراتيجية بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واتجهت نحو عقيدة هجومية.

وفي تصريحات له قبل أيام، حذر العميد أكرمي نيا، من أن أي اعتداء أمريكي جديد سيقابله رد أشد وأوسع نطاقا من السابق، مؤكدا أن جغرافيا أي مواجهة قادمة لن تقتصر على غرب آسيا. وذلك في ظل التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات استراتيجية لكبار القادة العسكريين، تضمنت الرد الفوري والفعّال على أي هجوم عسكري أو إرهابي جديد دون قيود جغرافية، وتحديث بنك الأهداف ليشمل جميع الأصول الأمريكية والإسرائيلية المادية والمعنوية ضمن نطاق الضربات.

وأكد خامنئي أن إيران ستحدد هي موعد وشروط إنهاء أي نزاع جديد إذا استؤنفت الهجمات، داعيا إلى زيادة إنتاج الذخيرة والأسلحة، وتعزيز قدرات الاستخبارات العسكرية والدفاع.