غزة.. ثلاثة شهداء خلال 24 ساعة والأمطار تغرق خيام النازحين

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 394 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الطفل محمد نضال بربخ (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بئر 19 في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد القيادي في كتائب القسام نبيل حمد متأثرًا بإصابته في استهداف قبل عدة أيام في منطقة البلاخية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهدت الطالبة في كلية الطب سارة أبو جياب ٢٣ عام من مخيم الشاطيء والتي استشهدت متأثرة بجراح اصيبت بها خلال قصف الجامعة الإسبانية بغزة قبل نحو عشرة أيام.

وأصب شاب بجراح خطيرة اثر غارة على جباليا مساء الجمعة.

وفي سياق متصل تعرضت عشرات المخيمات في غزة وبيت لاهيا وجنوب القطاع للغرق اثر موجة الأمطار التي تضرب القطاع.

وتعرض مخيم السلاطين شمال غرب بيت لاهيا للغرق بالكامل .

وتعرضت عشرات الخيام للغرق في ميناء غزة البحري حيث يقيم الاف النازحين.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1602 شهيد، إضافة إلى 5799 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 847 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74618 شهيدا، و175925 مصابا.