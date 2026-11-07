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الأرصاد تحذر الأردنيين: السيول قد تباغت البحر الميت رغم غياب المطر

  • 07 نوفمبر 2026
  • 09:23
الأرصاد تحذر الأردنيين السيول قد تباغت البحر الميت رغم غياب المطر

خبرني - حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكّل السيول وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة الهطولات المطرية، التي قد تكون غزيرة أحيانا، مؤكدة ضرورة توخي الحيطة والحذر، لا سيما في منطقة البحر الميت.

وأشارت الإدارة إلى أن الأمطار قد تتسبب بانجرافات للتربة والصخور، خصوصا على الطرق الجبلية والمنحدرات ومجاري الأودية، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن هذه المناطق وعدم الاقتراب من مجاري السيول أثناء الهطولات المطرية.

وشددت على خطورة الأوضاع في منطقة البحر الميت والأودية المحيطة بها، نظرا لطبيعتها الطبوغرافية التي تساعد على تجمع مياه الأمطار وتسارع جريانها باتجاه المناطق المنخفضة.

ونبهت إلى أن السيول قد تصل إلى منطقة البحر الميت عبر الأودية المغذية لها، حتى وإن لم تشهد المنطقة نفسها أمطارا غزيرة، نتيجة الهطولات التي قد تتساقط على المرتفعات والمناطق المجاورة.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى تجنب الرحلات والتنزه في الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم المجازفة بعبور الطرق التي تشهد جريانا للمياه، سواء بالمركبات أو سيرا على الأقدام، مع الانتباه إلى احتمالية انجراف التربة والصخور على الطرق المؤدية إلى البحر الميت.

كما أكدت ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عنها، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مشيرة إلى أن خطورة السيول لا ترتبط بالضرورة بغزارة الأمطار في الموقع نفسه، إذ قد تصل المياه بشكل مفاجئ من مناطق بعيدة نسبيا عبر مجاري الأودية.

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