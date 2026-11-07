محمد الحلو يظهر من داخل المستشفى بعد جراحة القلب

خبرني - نشر سفير دولة الإمارات لدى مصر حمد الزعابي صورة جمعته بالفنان محمد الحلو داخل المستشفى، في أول ظهور للنجم المصري عقب أزمته الصحية.

وحرص سفير دولة الإمارات لدى مصر على زيارة الفنان المصري للاطمئنان على حالته الصحية، عقب خضوعه لجراحة في القلب استدعت تركيب عدد من الدعامات، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان محمد الحلو قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية قسطرة بالقلب، جرى خلالها تركيب 5 دعامات، بعد اكتشاف انسداد في 3 شرايين.

وفي تطور إيجابي بشأن حالته، أعلن نجل الفنان، أمس، خروج والده من العناية المركزة، بعد استقرار وضعه الصحي.

ونشر حمد الزعابي الصورة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، معلقا عليها بأنه سعد بزيارة الفنان الكبير محمد الحلو في المستشفى، للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية.

وقال إن الزيارة حملت الكثير من مشاعر الود والمحبة والتقدير، مشيرا إلى أن اللفتات الإنسانية تكتسب قيمة خاصة عندما تكون تجاه أشخاص تركوا أثرا طيبا في وجدان الآخرين.

وأشاد بالمكانة الفنية التي يحظى بها محمد الحلو، مؤكدا أنه ليس مجرد مطرب قدم أعمالا غنائية مميزة، بل يمثل جزءا من ذاكرة أجيال ارتبطت صوته بالعديد من اللحظات والأعمال التي لا تُنسى.

واستعاد أغنية «ليه يا زمان»، التي قدمها الحلو ضمن تتر مسلسل «ليالي الحلمية»، مشيرا إلى أنها واحدة من أبرز الذكريات الفنية التي لا يزال صوته حاضرا من خلالها في وجدان الجمهور.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن الفن الأصيل لا يرتبط بالأصوات وحدها، وإنما بالمشاعر والذكريات والمحبة التي يتركها الفنانون في قلوب الناس، داعيا الله أن يمنح محمد الحلو الشفاء العاجل، ومعبرا عن تقديره للأثر الذي تركه الفنان لدى جمهوره.