بعد أنباء رحيله.. حسام حسن يؤكد مواصلة قيادة منتخب مصر

خبرني - أكد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، استمراره في منصبه ومواصلة التحضير للاستحقاقات المقبلة، مستغربا الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيله عن قيادة المنتخب.

وقال حسن إنه لا يعرف الجهة التي تروج لأخبار رحيله، مشيرا إلى أن التحضيرات للمعسكر المقبل بدأت بالفعل، وأن مدير المنتخب عقد جلسة عمل مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة لوضع الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

ورفض المدير الفني ربط خلافاته العائلية بمستقبله المهني، متسائلا عن علاقة الخلافات الزوجية بطبيعة عمله والتزامه مدربا للمنتخب، ومؤكدا أنه لم يدل بأي تصريحات عن عائلته.

وقال حسن: "ما علاقة هذه الخلافات بعملي وطبيعته والتزامي التام به طوال الوقت؟"، مستغربا ما وصفه بالخلط بين حياته الشخصية ومهامه المهنية.

وتطرق إلى علاقته بالأندية، معتبرا أن انضباط لاعبي المنتخب تحت قيادته "أصاب بعض الأندية بالغيرة"، لعدم قدرتها على توظيف اللاعبين وفرض الانضباط عليهم.

وتأتي تصريحاته في أعقاب الجدل الذي أثارته ملاحظاته السابقة بشأن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، حين قال إنه استقبله في المنتخب "منتهيا" بعد تراجع مشاركاته مع النادي.

وجدد حسن تأكيد التزامه بمبدأ عدم الظهور الإعلامي الذي يتبعه منذ سنوات، نافيا الحديث علنا عن أزماته الشخصية أو الإدلاء بأي تصريحات بشأن عائلته.