نشطاء هولنديون يقتحمون موقعا لبناء مركز بيانات لشركة مايكروسوفت

خبرني - اقتحم مئات النشطاء موقعا لبناء مركز بيانات لشركة مايكروسوفت في أمستردام الجمعة، في استجابة لدعوة لتنظيم احتجاجات على مدى يومين ضد البنية التحتية لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا.

ودخل نشطاء من منظمتي "جيف تيغينغاس" و"فوسيلفري" اللتين تدافعان عن قضايا المناخ، إلى موقع البناء في حي سلوتردايك واحتلوه، ما أدى إلى توقف العمل فيه طوال اليوم.

وقال ناثان تيمر، المتحدث باسم منظمة "جيف تيغينغاس"، "هناك أمور كثيرة ونضالات كثيرة تجتمع هنا في مركز البيانات هذا".

أضاف "سيستهلك هذا المرفق كمية من الطاقة تعادل ما تستهلكه جميع الأسر في أمستردام مجتمعة... كما أنه سيستهلك كمية غير معقولة من المياه".

كما أشار تيمر البالغ 30 عاما إلى أن المركز قد يستخدم "لتسهيل الحروب القائمة على الذكاء الاصطناعي" والإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وتمكن النشطاء من دخول الموقع عبر تسلق أسواره رغم وجود قوات الشرطة.

وبمجرد دخولهم، أطلق المحتجون شعارات سياسية وكتبوا شعارات مناهضة لشركة مايكروسوفت على الجدران قيد الإنشاء.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "آيه أن بي" أن الشرطة ألقت القبض على محتجين يراوح عددهم بين 150 و200 شخص، بينما غادر آخرون الموقع طواعية.

وتتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من الكهرباء، ما يضع ضغوطا إضافية على محطات توليد الطاقة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، كما تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد معداتها.

وتتزايد المعارضة عالميا ضد هذه المراكز بسبب تأثيرها البيئي، إضافة إلى مخاوف أخرى تتعلق بالضوضاء والتلوث.

وكان تحالف من مجموعات ناشطة تحت اسم "أوقفوا مراكز البيانات الملوثة" قد دعا إلى الاحتجاج يومي الجمعة والسبت للمطالبة بوقف المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا لما تشكله من خطر على البيئة والمجتمع.

ولم ترد شركة "مايكروسوفت" بشكل فوري على طلب للتعليق.