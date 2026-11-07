الاسترخاء وراء اختيار محمد صلاح لطرابزون سبور

خبرني - لم يكن اختيار محمد صلاح لمدينة طرابزون التركية ونادي طرابزون سبور أمراً عشوائياً.

ويأتي ذلك خاصة مع وجود خيارات أكبر أمام النجم المصري، مثل الانتقال إلى أحد عمالقة إسطنبول الثلاثة: فنربخشة وغلطة سراي وبشكتاش.

وكان صلاح انتقل في الصيف الماضي إلى طرابزون سبور قادما بشكل مجاني من ليفربول، وتألق بصورة كبيرة، حيث استطاع خلال 15 مباراة خاضها في تركيا، تسجيل 10 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

لماذا اختار محمد صلاح الانتقال إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي؟

وتشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إلى أن صلاح، البالغ من العمر 34 عاماً، كان يبحث عن تجربة كروية أكثر هدوءاً، بعيداً عن الضغوط الإعلامية والتدقيق المستمر في تفاصيل حياته وتصرفاته، وهي أمور اعتاد مواجهتها خلال مسيرته في ليفربول وغيرها من المدن الأوروبية الكبرى.

ورغم أن طرابزون تُعد المدينة الثلاثين من حيث الحجم في تركيا، فإن صلاح وجد فيها مساحة أكبر للاسترخاء والابتعاد عن الأضواء والاستمتاع بحياته اليومية.

ومع ذلك، لم يمنع الهدوء الذي توفره المدينة من تحول صلاح إلى شخصية تحظى بتقدير كبير بين جماهير النادي.

ووصل اهتمام المشجعين بصلاح إلى حد زيارة الأماكن التي يظهر فيها، إذ يتوافد أنصار طرابزون سبور إلى منطقة «يايلا» لالتقاط الصور فوق صخرة جلس عليها النجم المصري، بعدما نشر صورة له من المكان عبر حسابه على إنستغرام.

وعلى المستوى الشخصي، استقرت عائلة صلاح في المدينة، وبدأ النجم المصري يمنح لعبة الشطرنج اهتماماً كبيراً، إلى جانب اعتياده تناول مشروب «العيران» التركي، المصنوع من الزبادي والماء والملح، بصورة يومية.

أما اختيار طرابزون سبور، رغم الفارق التاريخي بينه وبين أندية إسطنبول الكبرى، فيرتبط أيضاً بطموح رياضي واضح؛ فالنادي يمتلك سبعة ألقاب في الدوري التركي، مقابل 28 لفنربخشة و27 لغلطة سراي و21 لبشكتاش، ولم يتوج باللقب منذ عام 1984 سوى مرة واحدة.

ويأمل صلاح في أن يكون جزءاً من مشروع يعيد طرابزون سبور إلى قمة الكرة التركية، ويمنحه فرصة منافسة الأندية الكبرى وإنهاء هيمنة غلطة سراي، الذي احتفظ بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية.