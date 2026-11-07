إليسا تعلن ارتباطها برجل ليس لبنانيا

خبرني- كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن خوضها قصة حب مع رجل يكبرها بعامين أو ثلاثة، مشيرة إلى أنه ليس لبناني الجنسية.

وألمحت إليسا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء أمس الجمعة، إلى أن حبيبها شخص قريب من الإعلامي المصري، قائلة: "قريب ليك يا عمرو".

وأعربت إليسا عن سعادتها بإطلاق الألبوم الجديد، مشيرة إلى أنه يعبر عن فئات مختلفة، وقالت: "كل شخص اختار أغنية له وتحسه موجه لكل الفئات، وهدفي إيصال رسالة معينة والناس تستمتع بكل التفاصيل في هذا الألبوم، وأريد أن تكون أغنياتي كلاسيكية".

وأضافت أن إطلاق الألبوم لم يكن أمرا سهلا، وأنها شاهدت مئات الأغاني قبل الاستقرار على هذا الألبوم، لافتة إلى أنه حقق مشاهدات عالية بمجرد إطلاقه.

من جانبه، أشاد الإعلامي عمرو أديب بالفنانة إليسا، وقال: "قليل مطربين بيشتغلوا على نفسهم ويعملوا ألبوم فيه 10 و14 أغنية، ومن الناس دي الفنانة العظيمة إليسا، ونزلت ألبوم أقل ما يقال عليه إنه رائع، والكلام والموسيقى وصوتها رائعة، الأغاني كلها تحدي، وإليسا عندها قدرة على تمثيل التعبير".