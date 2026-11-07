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مسؤول إيراني: طهران تطلب من موسكو تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي «إس 400»

  • 07 نوفمبر 2026
  • 08:23
مسؤول إيراني طهران تطلب من موسكو تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي إس 400

خبرني - كشف موقع «التلغراف» البريطاني، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع المستوى، عن إجراء محادثات بين طهران وموسكو بشأن صفقة محتملة لتزويد إيران بمنظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة «إس 400».

وبحسب المسؤول، فإن طهران تأمل موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصفقة، مشيراً إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أوفد أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إلى موسكو، حاملاً رسالة خاصة تضمنت طلباً أساسياً لتزويد إيران بهذه المنظومات.

وأضاف أن زيارة رضائي إلى موسكو، التي جرت أمس، تأتي في إطار التحركات الإيرانية للحصول على قدرات دفاع جوي متطورة، وسط استمرار المحادثات مع الجانب الروسي.

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