*
السبت: 07 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تقرير دولي: سورية ارسلت مئات المقاتلين إلى السعودية لمساعدتها في مواجهة الحوثيين

  • 07 نوفمبر 2026
  • 08:18
تقرير دولي سورية ارسلت مئات المقاتلين إلى السعودية لمساعدتها في مواجهة الحوثيين

خبرني -  كشفت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن سورية تقدم دعما عسكريا وتدريبا للسعودية في حربها ضد الحوثيين، بما في ذلك إرسال عدد محدود من العسكريين السوريين إلى المملكة.

وقال المسؤول الأمريكي إن مستشارين وفرق تدريب سورية توجهوا إلى السعودية لتدريب وحدات عسكرية سعودية ويمنية، بهدف تعزيز كفاءتها وتحسين قدراتها العملياتية.

من جانبهما، أفاد مسؤولان عسكريان سوريان بأن عشرات العسكريين السوريين انتقلوا إلى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة لتنفيذ مهام تدريبية، مشيرين إلى أن دورهم قد يتجاوز نطاق التدريب.

وفي تعليق على ما أوردته رويترز، قال دبلوماسي سوري رفيع المستوى إن «أي تلميح إلى نشر قوات عسكرية في هذه المرحلة سابق لأوانه».

ولم تتضح بعد طبيعة المهام التي قد يضطلع بها العسكريون السوريون، أو ما إذا كان الدعم المقدم للسعودية سيشمل أدواراً عسكرية تتجاوز التدريب.

وأضاف المسؤول السعودي، ردا على طلب للتعليق، أن التدريبات المشتركة جارية، وهناك مزيد منها مخطط له في مجالي الأمن والدفاع.

ووقعت السعودية وسوريا اتفاقية الدفاع يوم الأربعاء خلال زيارة قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في ثاني لقاءاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أقل من شهر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

«503 كم/الساعة».. أبوظبي تشهد ولادة أسرع سيارة في العالم
«503 كم/الساعة».. أبوظبي تشهد ولادة أسرع سيارة في العالم
  • 2026-11-06 22:02
أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
  • 2026-11-06 21:20
النصر السعودي يوجه رسالة لقائده رونالدو بعد اعتزاله اللعب دوليا
النصر السعودي يوجه رسالة لقائده رونالدو بعد اعتزاله اللعب دوليا
  • 2026-11-06 21:18
اعتراض مسيرة بمنطقة مكة المكرمة
اعتراض مسيرة بمنطقة مكة المكرمة
  • 2026-11-06 14:22
الامارات : احباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون و30 كيلوجراماً من المخدرات
الامارات : احباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون و30 كيلوجراماً من المخدرات
  • 2026-11-06 13:13
السعودية تنفي وجود مطالب قدمها الحوثيون
السعودية تنفي وجود مطالب قدمها الحوثيون
  • 2026-11-06 10:51