تقرير دولي: سورية ارسلت مئات المقاتلين إلى السعودية لمساعدتها في مواجهة الحوثيين

خبرني - كشفت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن سورية تقدم دعما عسكريا وتدريبا للسعودية في حربها ضد الحوثيين، بما في ذلك إرسال عدد محدود من العسكريين السوريين إلى المملكة.

وقال المسؤول الأمريكي إن مستشارين وفرق تدريب سورية توجهوا إلى السعودية لتدريب وحدات عسكرية سعودية ويمنية، بهدف تعزيز كفاءتها وتحسين قدراتها العملياتية.

من جانبهما، أفاد مسؤولان عسكريان سوريان بأن عشرات العسكريين السوريين انتقلوا إلى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة لتنفيذ مهام تدريبية، مشيرين إلى أن دورهم قد يتجاوز نطاق التدريب.

وفي تعليق على ما أوردته رويترز، قال دبلوماسي سوري رفيع المستوى إن «أي تلميح إلى نشر قوات عسكرية في هذه المرحلة سابق لأوانه».

ولم تتضح بعد طبيعة المهام التي قد يضطلع بها العسكريون السوريون، أو ما إذا كان الدعم المقدم للسعودية سيشمل أدواراً عسكرية تتجاوز التدريب.

وأضاف المسؤول السعودي، ردا على طلب للتعليق، أن التدريبات المشتركة جارية، وهناك مزيد منها مخطط له في مجالي الأمن والدفاع.

ووقعت السعودية وسوريا اتفاقية الدفاع يوم الأربعاء خلال زيارة قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في ثاني لقاءاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أقل من شهر.