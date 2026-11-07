أول تعليق من مورينيو على اعتزال كريستيانو رونالدو دوليا

خبرني - أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتصريحات مثيرة تعليقا على قرار مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وأثار قرار كريستيانو رونالدو بوضع حد لمسيرته مع المنتخب البرتغالي ضجة كبيرة في عالم كرة القدم، حيث أعلن اعتزاله النهائي اللعب للمنتخب البرتغالي يوم الخميس، عبر مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنا أن الوقت قد حان لتسليم القميص الشهير الذي يحمل الرقم 7.

وقد أكد مورينيو في مؤتمر صحفي عقد عشية مواجهة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، أن قرار رونالدو يستحق الاحترام، مشددا على أن مسيرة اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، لم تنته بعد.

وقال مورينيو: "لا أريد التعليق. أعتقد أنه بدلا من التعليق، ينبغي احترام القرار، وأنا أحترمه بالطبع. إنه قراره، وهذا أمر بديهي. هذا ليس اعتزالا نهائيا، فمسيرته لم تنته بعد. ومن يعرفه جيدا يدرك أن لديه أهدافا لا يزال يسعى لتحقيقها في مسيرته".

ومع ذلك، أبدى المدرب البرتغالي الذي أشرف على تدريب رونالدو في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، ملاحظة لافتة حول توقيت الإعلان عن اعتزال كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا ومنتخب البرتغال.

وأوضح السبيشال وان: "الشيء الوحيد الذي كنت أتمناه هو أن يأتي قرار اعتزاله نهائيا كلاعب كرة قدم بطريقة مختلفة عن الأمس".

وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يتجه رونالدو إلى التدريب مستقبلا، رفض جوزيه مورينيو التكهن بالأمر، بقوله: "لا أعرف ما الذي يدور في ذهنه. من السابق لأوانه الإدلاء بأي تعليق، فهو لا يزال لاعب كرة القدم".