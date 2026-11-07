السبت الأصعب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعد وبَرَد في الأردن

خبرني - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستشهد، السبت، ذروة تأثير المنخفض الجوي والفعالية الجوية المرافقة له، مع توقع هطول أمطار غزيرة على فترات قصيرة في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وأوضح المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد محمد الخالدي، اليوم الجمعة، أن المملكة تأثرت منذ ساعات ظهر الجمعة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، مشيرا إلى أن الهطولات المطرية بدأت في المناطق الشمالية، وشملت محافظات إربد وعجلون وجرش، بحسب المملكة.

وأضاف أن صور الرادار والأقمار الصناعية أظهرت هطولات مطرية في مناطق ومحافظات عدة، شملت إربد وعجلون وجرش والبلقاء وشمال مادبا، فيما تشهد محافظتا الكرك والطفيلة هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد، كما تشهد أجزاء من المناطق الغربية للعاصمة عمّان هطولات متوسطة الشدة.

وبين الخالدي أن الأجواء ستبقى خلال ما تبقى من الجمعة وليلة السبت باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في عموم مناطق المملكة، مع هطولات مطرية في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وأشار إلى أن يوم السبت سيشهد استمرار تأثير المنخفض الجوي، مع هطولات مطرية تتركز في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، فيما تستمر الهطولات خلال ليلة السبت وسط أجواء باردة، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى.

ولفت إلى أن بعض المناطق الشمالية والوسطى ستشهد، الأحد، هطولات مطرية خفيفة، على أن تبدأ المملكة تدريجيا بالدخول في حالة من الاستقرار الجوي اعتبارا من ظهر أو عصر الأحد، مع انتهاء تأثير المنخفض الجوي.



