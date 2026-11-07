*
السبت: 07 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

باراغواي.. توقيف رئيس البلاد بعد يوم من استقالته

  • 07 نوفمبر 2026
  • 03:39
باراغواي توقيف رئيس البلاد بعد يوم من استقالته
شهدت باراغواي موجة احتجاجات بعدما استحوذ المصرف المركزي الثلاثاء على بنك أوينو

خبرني  - أوقف القضاء الباراغواياني الرئيس السابق سانتياغو بينيا في مقر إقامته الخاص في أسونسيون، على خلفية قضية مصرف "أوينو".

أفادت صحيفة “أي بي سي كولور” بأن السلطات القضائية في باراغواي أمرت بإيقاف سانتياغو بينيا في مقر إقامته الخاص في أسونسيون مساء الجمعة، وأن الشرطة وصلت إلى المقر بعد إبلاغه بمذكرة التوقيف.

وكانت النيابة العامة في باراغواي قد أمرت في وقت سابق بتوقيف بينيا فورا في قضية يُشتبه فيها بخيانة الأمانة وجرائم أخرى مرتبطة بالفضيحة المالية حول مصرف "Ueno".

وتزامن توقيف بينيا مع مراسم في الكونغرس الوطني أدى فيها نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية وتسلم رسميا منصب رئيس البلاد، بعد التصويت على عزل بينيا مباشرة.

وتنحى بينيا عن منصبه يوم الخميس، عقب انهيار بنك بارز كانت تربطه به صلات تجارية، مما وضعه تحت ضغط شديد بعدما تعذر وصول نحو نصف السكان إلى حساباتهم المصرفية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

واشنطن تحذر رعاياها من مساع إيرانية لاستهداف مسؤوليها في الشرق الأوسط
واشنطن تحذر رعاياها من مساع إيرانية لاستهداف مسؤوليها في الشرق الأوسط
  • 2026-11-07 03:35
أكسيوس: فانس يقود جهودا خلف الكواليس للتوصل إلى اتفاق مع إيران
أكسيوس: فانس يقود جهودا خلف الكواليس للتوصل إلى اتفاق مع إيران
  • 2026-11-07 03:31
وكالة تسنيم الإيرانية: صاروخان أصابا جزيرة قشم
وكالة تسنيم الإيرانية: صاروخان أصابا جزيرة قشم
  • 2026-11-07 01:10
الاستقالات تضرب وزارة العدل الأميركية بعد الانتخابات
الاستقالات تضرب وزارة العدل الأميركية بعد الانتخابات
  • 2026-11-07 00:51
عبد الرحمن السيد: واشنطن تمول جيش إسرائيل وتسلحه
عبد الرحمن السيد: واشنطن تمول جيش إسرائيل وتسلحه
  • 2026-11-06 23:54
سورية: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان
سورية: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان
  • 2026-11-06 23:51