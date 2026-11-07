باراغواي.. توقيف رئيس البلاد بعد يوم من استقالته

خبرني - أوقف القضاء الباراغواياني الرئيس السابق سانتياغو بينيا في مقر إقامته الخاص في أسونسيون، على خلفية قضية مصرف "أوينو".

أفادت صحيفة “أي بي سي كولور” بأن السلطات القضائية في باراغواي أمرت بإيقاف سانتياغو بينيا في مقر إقامته الخاص في أسونسيون مساء الجمعة، وأن الشرطة وصلت إلى المقر بعد إبلاغه بمذكرة التوقيف.

وكانت النيابة العامة في باراغواي قد أمرت في وقت سابق بتوقيف بينيا فورا في قضية يُشتبه فيها بخيانة الأمانة وجرائم أخرى مرتبطة بالفضيحة المالية حول مصرف "Ueno".

وتزامن توقيف بينيا مع مراسم في الكونغرس الوطني أدى فيها نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية وتسلم رسميا منصب رئيس البلاد، بعد التصويت على عزل بينيا مباشرة.

وتنحى بينيا عن منصبه يوم الخميس، عقب انهيار بنك بارز كانت تربطه به صلات تجارية، مما وضعه تحت ضغط شديد بعدما تعذر وصول نحو نصف السكان إلى حساباتهم المصرفية.