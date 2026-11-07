واشنطن تحذر رعاياها من مساع إيرانية لاستهداف مسؤوليها في الشرق الأوسط

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من مساع إيرانية لاستهداف مسؤولين حكوميين أمريكيين في الشرق الأوسط، داعية رعاياها إلى توخي مزيد من الحذر في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.

وأشارت الوزارة في تحذير نشرته اليوم السبت، إلى "تزايد مخاطر الهجمات المسلحة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران، إلى جانب سعي إيران لاستهداف مسؤولين أمريكيين في المنطقة"، محذرة من احتمال استهداف مصالح واشنطن ومؤسساتها وشركاتها في مختلف أنحاء العالم.

وسبق أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نشر في 25 أكتوبر عن مسؤولين إيرانيين، أحدهما عضو في الحرس الثوري، أن خطط توسيع نطاق الأهداف المحتملة تشمل دبلوماسيين وموظفين أمريكيين.

وبحسب الصحيفة، اعتبر المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما أن استهداف الأمريكيين يأتي ردا على مقتل مسؤولين إيرانيين وأفراد من عائلاتهم في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. ولم يتضح مدى قدرة طهران على تنفيذ هذه الخطط.

وكانت الخارجية الأمريكية قد حدّثت تحذير السفر إلى السعودية في 23 أكتوبر 2026، مشيرة تحديدا إلى تزايد التهديدات المرتبطة بالحوثيين ومساعي إيران لاستهداف مسؤولين حكوميين أمريكيين، مع الإبقاء على مستوى التحذير الثالث الذي يوصي بإعادة النظر في السفر.

وفي 3 نوفمبر، جددت السفارة الأمريكية في الرياض تحذيرها من احتمال تصاعد هجمات الحوثيين على المطارات والمنشآت الحيوية السعودية، مؤكدة استمرار الإجراءات الأمنية المشددة.

وأوضحت أن الخارجية الأمريكية أمرت الموظفين الحكوميين غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسر موظفي الحكومة بمغادرة السعودية اعتبارا من 23 أكتوبر بسبب المخاطر الأمنية.

كما فرضت واشنطن قيودا على تحركات موظفيها في المملكة، تشمل اشتراط الحصول على إذن خاص لاستخدام المطارات، وحظر الاقتراب لمسافة 20 ميلا من الحدود اليمنية، واشتراط تصاريح للسفر إلى جازان وعسير ونجران والقطيف وينبع والطائف.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الرياض أن المعابر البرية السعودية، بما فيها جسر الملك فهد إلى البحرين، والطرق الرئيسية في الرياض وجدة والظهران، تعمل بصورة طبيعية، وكذلك المطارات الدولية في البحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر والإمارات.

ودعت الأمريكيين إلى الاستعداد لإلغاء الرحلات وإغلاق المجالات الجوية، والنظر في استخدام السيارات والقطارات والحافلات بدائل للسفر جوا، والتحقق مباشرة من مواعيد الرحلات وحالة المطارات.