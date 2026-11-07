أكسيوس: فانس يقود جهودا خلف الكواليس للتوصل إلى اتفاق مع إيران

خبرني - قال موقع أكسيوس إن جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- يقود شخصيا -على مدى الأسبوعين الماضيين- محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين، تهدف للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

وقال الموقع -نقلا عن مصادر مطلعة- إن فانس يُجري محادثات شبه يومية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وغيرهما من الوسطاء بشأن المفاوضات مع إيران.

وأضاف أن جهود الوساطة أسفرت عن إحراز تقدم بطيء في المحادثات، مشيرا إلى أن مبعوثيْ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في المحادثات.

وأوضح الموقع أن فانس ووسطاء من قطر وباكستان ناقشوا إمكانية عقد اجتماع فني على مستوى الخبراء بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، لكن هذا الاتفاق على الاجتماع لم يتحقق بعد.

وأفاد أكسيوس -نقلا عن مسؤولين إيرانيين- بأن رسالة فانس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي خلقت زخما إيجابيا نحو استئناف المفاوضات.

كما نقل عن مسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية أن الرئيس ترمب مستعد -في الوقت الراهن- لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية، وأنه يريد معرفة ما إن كان التوصل إلى أي نوع من الاتفاق مع إيران أمرا ممكنا.

ويرى الموقع أن فانس يحمل على عاتقه مهمة إخراج الولايات المتحدة من صراعٍ حمّله مسؤولية الخسائر الفادحة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات هذا الأسبوع. كما أن هذا الدور يرفع مستوى جولة المحادثات غير المباشرة الحالية لتصل إلى أعلى المستويات داخل الإدارة الأمريكية.