بعد اعتزال ميسي.. الأرجنتين تلجأ إلى ثغرة قانونية لحجب القميص رقم 10

خبرني - تستغل الأرجنتين ثغرة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإبقاء على القميص رقم 10 شاغرا، عقب اعتزال ليونيل ميسي اللعب دوليا، وتأجيل اختيار اللاعب الذي سيرث رقم قائد المنتخب السابق، والفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل سكالوني، عدم منح الرقم 10 لأي لاعب خلال المباراتين الوديتين أمام أوروغواي وكوستاريكا، المقررتين يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مستفيدا من عدم إلزام المنتخبات بتسلسل محدد لأرقام القمصان في المباريات الودية.

ويأتي القرار بعد شهر من اعتزال ميسي (39 عاما)، الذي خاض مباراته الدولية الأخيرة أمام بنين في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على ملعب "مونومنتال" في بوينس آيرس.

وسجل نجم إنتر ميامي هدفه الدولي الـ126 من ركلة جزاء، وصنع هدفين خلال فوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة، قبل أن يودع الجماهير في مراسم تكريم خاصة شهدت عرض قميص عملاق يحمل الرقم 10.

ثغرة في لوائح فيفا

ووفقا لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، يستفيد الجهاز الفني من غياب القيود المفروضة على ترقيم قمصان اللاعبين في المباريات الودية، ما يسمح له بعدم تخصيص الرقم 10 لأي لاعب، وتأجيل حسم مصيره إلى عام 2027.

وتختلف هذه المرونة عن القواعد المطبقة في البطولات الرسمية الكبرى، إذ تنص لوائح كأس العالم على تخصيص الأرقام من 1 إلى 26 للاعبي القائمة النهائية، مع حجز الرقم الأول لأحد حراس المرمى.

وبذلك، يستطيع سكالوني إبقاء القميص شاغرا خلال المباريات الودية المقبلة، لكن استمرار هذا الإجراء في البطولات الرسمية التي تشترط تسلسل الأرقام سيصطدم بلوائح فيفا.

وسبق للاتحاد الأرجنتيني أن حاول سحب الرقم 10 تكريما لدييغو مارادونا قبل كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وحصل الطلب حينها على موافقة مبدئية من اللجنة المنظمة للبطولة، قبل أن يرفض الاتحاد الدولي الاستثناء بصورة نهائية، ويلزم الأرجنتين باستخدام الأرقام من 1 إلى 23.

واضطر المدرب مارسيلو بيلسا في النهاية إلى منح القميص رقم 10 لأرييل أورتيغا، بعدما كانت الأرجنتين تعتزم الاستغناء عن الرقم وتعويضه بالرقم 24 في القائمة.

من سيحصل على قميص ميسي؟

ومع تأجيل القرار، برز اسمان ضمن المرشحين لخلافة ميسي في ارتداء القميص رقم 10، هما نيكو باز، لاعب كومو الإيطالي، وجوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان الصحفي فيديريكو بوينو، من شبكة "إي إس بي إن"، قد كشف أن باز يتصدر خيارات سكالوني للحصول على الرقم، في حال استمرار المدرب في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويقدم باز (22 عاما)، لاعب ريال مدريد السابق، مستويات لافتة مع كومو هذا الموسم، إذ سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 13 مباراة بمختلف المسابقات، حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

في المقابل، رشح قائد المنتخب الأرجنتيني الجديد كريستيان روميرو زميله جوليان ألفاريز لارتداء القميص.

وقال روميرو، خلال مقابلة مع الصحفي غاستون إيدول، إنه يفضّل الاحتفاظ بالرقم 10 دون استخدام تكريما لميسي، لكنه اختار ألفاريز عندما سُئل عن اللاعب الذي يمكنه حمل الرقم مستقبلا.

وأوضح أنه سبق أن تحدث مع ألفاريز بشأن ارتداء القميص، لكن مهاجم أتلتيكو مدريد يفضّل الاحتفاظ برقمه الحالي.

ولم يعلن الاتحاد الأرجنتيني أو سكالوني حتى الآن قرارا نهائيا بشأن هوية اللاعب الذي سيرتدي الرقم 10، ليبقى القميص شاغرا خلال مواجهتي نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يتجدد النقاش مع عودة المباريات الرسمية في عام 2027.