لماذا يرفض شقيق جود بيلينغهام وضع اسم عائلته على قميصه؟

خبرني - أعاد الاستدعاء الأول لجوب بيلينغهام إلى منتخب إنجلترا الأول تسليط الضوء على قرار لاعب وسط بوروسيا دورتموند وضع اسمه الأول "جوب" على ظهر قميصه، بدلا من اسم عائلته الذي يشترك فيه مع شقيقه الأكبر جود، نجم ريال مدريد، في محاولة لترسيخ هويته الكروية بعيدا عن المقارنات بين الشقيقين.

وجاء هذا التطور بعدما اختار المدرب الألماني توماس توخيل اللاعب الشاب ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي، التي أعلنها الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، استعدادا لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، ليخطو جوب خطوة جديدة نحو إثبات نفسه على الساحة الدولية، مستقلا عن المسيرة التي صنعها شقيقه الأكبر.

وجاء استدعاء جوب (21 عاما) بعد المستويات التي قدمها مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، مستفيدا من الغيابات التي طالت خط وسط المنتخب الإنجليزي، لتتاح له فرصة الظهور مع الفريق الأول للمرة الأولى.

وأوضح توخيل أن إصابة أليكس سكوت وإيقاف مايلز لويس-سكيلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء دفعاه إلى البحث عن بدائل، مشيرا إلى أن لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، أشاد مرارا بأداء جوب خلال الأشهر الماضية، في وقت يواصل فيه اللاعب تقديم مستويات جيدة مع فريقه الألماني.

"أريد أن أسير في طريقي الخاص"

تعود قصة ظهور اسم "جوب" على ظهر قميص اللاعب الإنجليزي إلى صيف 2023، حين غادر نادي طفولته برمنغهام سيتي وانتقل إلى سندرلاند مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني، ليقرر منذ ذلك الحين التخلي عن اسم العائلة على قميصه.

وكشف جوب، في مقابلة نشرها الموقع الرسمي لبوروسيا دورتموند في يونيو/حزيران 2025، أن الفكرة لم تكن من ابتكاره، بل جاءت باقتراح من أحد المدربين الذين عمل معهم في برمنغهام ثم سندرلاند، قبل أن يتبناها ويواصل استخدامها طوال مسيرته.

وقال: "عندما وقعت مع سندرلاند، اقترح عليّ الفكرة أحد المدربين المميزين الذين عملت معهم هناك، وكان قد أشرف على تدريبي أيضا في برمنغهام. كنت لا أزال صغيرا، ووجدت أن وضع اسمي الأول على ظهر القميص فكرة رائعة".

وأوضح جوب أن قراره لم يحمل في البداية دلالة خاصة، لكنه اكتسب مع مرور الوقت معنى شخصيا، قائلا: "أصبح الأمر شيئا فريدا، ويعكس أنني أسير في طريقي الخاص".

وأكد اللاعب الإنجليزي أنه لا يكترث بالانتقادات التي أثارها اختياره، مضيفا: "بعض الناس لا يعجبهم ذلك، لكنني لا أهتم. لا يمكنك السعي لتحقيق هدفك والاستماع إلى الجميع في الوقت نفسه. أنا أستمع فقط إلى من يعرفون ما يتحدثون عنه، وليس إلى منتقدين على الإنترنت يرددون كلاما فارغا".

وأشار جوب إلى أن تركيزه ينصب على تطوير مستواه يوما بعد آخر، بعدما أصبح اسمه الأول على القميص جزءا من هويته الكروية.

بعيدا عن ظل شقيقه جود

وسبق أن تحدث توني موبراي، مدرب جوب السابق في سندرلاند، عن رغبة اللاعب في بناء مسيرته بعيدا عن المقارنات المستمرة مع شقيقه الأكبر جود، نجم ريال مدريد، مؤكدا حرصه على إثبات قدراته باسمه الخاص.

وقال موبراي: "أعتقد أنه يحاول بناء هويته الخاصة. لا يريد الاعتماد على اسم شقيقه، بل يسعى إلى أن تكون له شخصيته بوصفه لاعب كرة قدم، وأن يُظهر للناس ما يستطيع تقديمه".

ويمنح استدعاء جوب إلى منتخب إنجلترا الأول هذه القصة بعدا جديدا، إذ يفتح الباب أمام إمكانية اجتماع الشقيقين بقميص المنتخب، وتحقيق حلم سبق أن عبّر عنه جود، حين تحدث عن رغبته في اللعب إلى جانب شقيقه على المستوى الدولي.

وكان جود قد عبّر عن هذا الحلم في مقطع نشره عبر قناته على يوتيوب عام 2024، قائلا إن اللعب إلى جانب شقيقه بقميص المنتخب الإنجليزي يمثل "أكبر حلم في حياته"، وإن تحقيقه سيكون بالنسبة إليه أهم من الفوز بأي لقب، لا سيما إذا أتيحت لهما فرصة اللعب معا بانتظام والمشاركة في بطولة كبرى والتتويج بالألقاب.