مشهد عنف ضد امرأة في إعلان مسلسل بوراك أوزجيفيت يثير الغضب الجمهور

خبرني - لم يكد يهدأ الجدل الذي أثاره مشهد صفع كايا لشقيقته الكبرى ناره في مسلسل "المدينة البعيدة"، حتى أثار الإعلان الترويجي لمسلسل "حيث تشرق الشمس" موجة جديدة من الانتقادات في تركيا. ففي الإعلان، ظهر بطل العمل بوراك أوزجيفيت، الذي يؤدي شخصية كنان، وهو يدفع امرأة إلى سكة القطار، ويضع قدمه على رأسها ويوجه سلاحه نحوها. وأثار المشهد غضب متابعين، دعا بعضهم إلى مقاطعة المسلسل وطالبوا بتدخل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا.

وامتد الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحملة الترويجية نفسها، إذ حذفت الجهة الناشرة الإعلان الأول ونشرت نسخة معدلة تخلو من اللقطات التي أثارت الانتقادات.

وأعاد الجدل فتح النقاش حول توظيف العنف ضد المرأة في الدراما التركية لتصعيد الأحداث وجذب انتباه المشاهد. وفي حالة "حيث تشرق الشمس"، بدأ الاعتراض قبل عرض المسلسل. فقد انتقد متابعون قسوة المشهد واختياره للترويج للعمل، إذ شاهدوه في إعلان مقتطع من سياقه الدرامي.

بين العنف والحب.. أين تنتهي جاذبية البطل؟

توظيف العنف ضد المرأة في الدراما التركية ليس ظاهرة جديدة. فمنذ سنوات، أثارت أعمال عدة نقاشات حول الطريقة التي تقدم بها العلاقات بين الرجل والمرأة، خصوصاً عندما تجتمع السيطرة والتهديد والاعتداء مع قصة حب يُفترض أن تتطور بين الشخصيتين. ومن الأمثلة التي لا تزال حاضرة في هذا النقاش مسلسل "حب أبيض وأسود" (2017)، الذي جمع إبراهيم تشيليكول وبيرجي أكالاي. جسّد تشيليكول شخصية فرحات، الرجل القاسي الذي يفرض إرادته بالقوة، فيما أدت أكالاي دور أصلي، الطبيبة التي تجد نفسها في مواجهة تهديداته ومحاولاته السيطرة عليها. ولم يقتصر العنف في علاقتهما على التهديد، بل شمل إجبارها على إجراء عملية لا تريدها، وتهديدها بالقتل، وصولاً إلى إجبارها على الزواج منه.

وفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون غرامة مالية على قناة "كنال دي". وتناولت ملاحظاته مشاهد الاعتداء والتهديد، وتحول أصلي من طبيبة قوية ومستقلة إلى امرأة تخضع لما يفرضه فرحات. ورأى المجلس أن هذا التحول يرسخ سلطة الرجل وسيطرته، ويتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين ويشجع على ممارسة الضغط على المرأة.

وتطرح طريقة تقديم فرحات سؤالا عن بناء الشخصية نفسها. كيف يصبح رجل يمارس السيطرة والإيذاء بطلا رومانسيا يتعلق به بعض المشاهدين؟ وهل يدفع تطور العلاقة العاطفية الجمهور إلى التغاضي عن تصرفاته السابقة؟

ويرتبط هذا التناقض بطريقة رسم بعض الشخصيات الرجالية في الدراما التركية. فقد يقدم العمل رجلا يفرض قراراته بالقوة على أنه حازم وصاحب حضور، حتى تبدو قسوته جزءا من جاذبيته، ويصعب الفصل بين الحزم والإيذاء في الصورة التي يرسمها له المسلسل.

"طائر الرفراف".. العنف مادة لجذب الانتباه

لم يقتصر النقاش حول العنف ضد المرأة في الدراما التركية على ردود فعل الجمهور وقرارات هيئة الرقابة، بل امتد إلى دراسات بحثية تناولت طريقة تقديمه وتأثيره في صورة العلاقات بين الرجل والمرأة. ومن بينها دراسة للباحثة التركية مهباره ياغليجي، نشرتها مجلة "إرجيس أكاديمي" بعنوان "تقديم العنف ضد المرأة في المسلسلات التلفزيونية: مسلسل طائر الرفراف نموذجا".

حللت الدراسة مشاهد العنف في الحلقة الأولى، ولفتت إلى أنها لا تُقدَّم دائماً في إطار معالجة مشكلة اجتماعية، بل قد تتحول إلى مشاهد صادمة ومثيرة لجذب انتباه الجمهور منذ البداية، ثم إبقائه متابعاً في الحلقات التالية. كما أشارت إلى ربط بعض أشكال العنف بالتقاليد والعلاقات العائلية، بما قد يجعل السيطرة على المرأة تبدو وكأنها جزء مألوف من الحياة الأسرية، ويخفف من خطورة الاعتداء عليها.

وهنا تبرز أهمية طريقة معالجة هذه المشاهد: هل يكشف العمل آثار العنف على المرأة ويضع سلوك المعتدي موضع مساءلة، أم يستخدمه فقط لتصعيد الأحداث وإثارة فضول المشاهد.

الرقابة التركية.. تحذيرات وعقوبات

هيئة الرقابة والتلفزيون التركية تحركت أمام هذه الظاهرة. ففي 2024، وخلال ندوة خُصصت لصورة المرأة في المسلسلات، تحدث رئيس الهيئة آنذاك، إيبكري شاهين، عن اجتماعات عُقدت مع شركات الإنتاج لمناقشة مشاهد العنف ضد المرأة. وأقرّ بأن التنافس على نسب المشاهدة يدفع بعض الأعمال إلى تجاوز الحدود، محذراً من أن تكرار هذه المشاهد قد يجعل العنف ضد المرأة أمراً مألوفاً لدى الجمهور.

ولفت إلى أن بعض المنتجين يرون في هذه المشاهد وسيلة لتسليط الضوء على مشكلة اجتماعية، لكنه حذّر من أن طريقة عرضها قد تؤدي إلى نتيجة معاكسة، فتجعل العنف يبدو سلوكاً عادياً.

وفي عام 2026، فرضت الهيئة عقوبات على أعمال تلفزيونية ورقمية بسبب تقديم العنف بصورة مكثفة وجذابة. ومن بينها مسلسل "تحت الأرض"، إذ اعتبرت أن تصوير العنف كوسيلة فعالة لحل المشكلات، من دون إظهار آثاره النفسية والقانونية، قد يحوّل الشخصيات التي تمارسه إلى نماذج جذابة، ويربط العنف بمفاهيم القوة والهيبة والمكانة الاجتماعية.

هل يفرض السباق على المشاهدة مزيدا من العنف؟

في محاولة لفهم أسباب استمرار هذه المشاهد، لا يمكن تحميل كتّاب السيناريو وحدهم المسؤولية. ففي نيسان/أبريل 2026، أعادت صحيفة "T24" فتح النقاش حول علاقة العنف بالمنافسة بين المسلسلات، ونشرت آراء عدد من العاملين في الصناعة تحت عنوان "ضغط نسب المشاهدة يزيد العنف".

وأشار كاتب السيناريو أيهان سونيويورك إلى الضغوط التي يتعرض لها الكتاب من المنتجين ومديري القنوات، موضحاً أن بعض القصص لا تجد طريقها إلى الشاشة ما لم تكن حادة بما يكفي، وأن المنتجين قد يطلبون أعمالاً تشبه مسلسلات سبق أن حققت نسب مشاهدة مرتفعة. وهذا يعني أن الكاتب ليس صاحب القرار الوحيد في ما يصل إلى الشاشة.

لكن ذلك لا يعني أن كل مشهد عنيف ناتج من ضغط نسب المشاهدة، أو أن الدراما مطالبة بتجنب تناول العنف، فهو جزء من الواقع ويمكن أن تكون معالجته ضرورية

في حالة "حيث تشرق الشمس" تجاوزت الانتقادات حدود مواقع التواصل، ووصلت إلى حذف المشهد من الإعلان وإعادة مونتاجه قبل عرض المسلسل. وهو ما يعيد طرح مسؤولية صناع الدراما عن توظيف العنف ضد المرأة، خصوصا حين يتحول إلى وسيلة لجذب الانتباه.