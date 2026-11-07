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بلدية جرش تطلق اسم الشهيد جواد السلايطة على أحد طرق المدينة

  • 07 نوفمبر 2026
  • 00:48
بلدية جرش تطلق اسم الشهيد جواد السلايطة على أحد طرق المدينة

خبرني  – محمد شهاب عضيبات
أعلن رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، إطلاق اسم شهيد الوطن والواجب العريف جواد السلايطة على أحد طرق مدينة جرش، تكريماً لتضحياته وتخليداً لاسمه وذكراه في ذاكرة المدينة والوطن.
وأكد بني ياسين أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، واعتزازاً بما بذلوه من أرواح دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره وصوناً لكرامته.
وأضاف أن إطلاق اسم الشهيد على أحد طرق المدينة يجسد الوفاء لرجال الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً للأردن، ويعبر عن تقدير المجتمع الأردني لتضحياتهم، وحرص البلدية على إبقاء أسماء الشهداء حاضرة في الذاكرة الوطنية، لتكون سيرتهم مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لمعاني الوفاء والانتماء، وترسيخاً لقيم التضحية والفداء التي يجسدها شهداء الوطن، الذين ستبقى تضحياتهم خالدة في وجدان الأردنيين.

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