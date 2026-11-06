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سورية: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان

  • 06 نوفمبر 2026
  • 23:51
سورية إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان في منطقة سرغايا بريف دمشق.

وجاء في بيان الوزارة: "وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان في منطقة سرغايا بريف دمشق".

وأضاف: "‏خلال تنفيذ العملية بادر المهربون بإطلاق النار باتجاه القوة التي ردت على مصدر النيران، ما دفع مطلقي النار إلى الفرار باتجاه الأراضي اللبنانية".

وختم البيان: "‏أسفرت العملية عن مصادرة 280 كغ من الحشيش المخدر، و28 ألف حبة كبتاغون، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا".

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