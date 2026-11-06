من هو ستيفن ميلر رئيس طاقم ترمب الجديد؟

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ستيفن ميلر رئيسا لطاقم البيت الأبيض خلفا لسوزي وايلز اعتبارا من 9 نوفمبر 2026.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن السيد ستيفن ميلر، نائب رئيس طاقم إدارة ترامب الحالي وأحد مستشاري الأكثر ثقة، سيصبح رئيس الطاقم اعتبارا من الاثنين 9 نوفمبر 2026".

ويتولى ميلر المنصب خلفا لسوزي وايلز التي تنتقل للعمل في الهيكل السياسي للرئيس الأمريكي. وأعرب ترامب عن شكره لوايلز على عملها في المنصب الحكومي.

وقال ترامب: "سوزي وايلز، التي أدت عملا استثنائيا، ستنتقل إلى كتلة ترامب السياسية. أريد أن أشكرها على خدمتها رئيسة للطاقم، لقد أدت مهامها على نحو ممتاز".

وأكدت وايلز من جانبها أن الجمعة كان آخر يوم لها في المنصب، ووصفت خدمتها لترامب بأنها شرف العمر، وشددت على أن التزامها بالرئيس والمهمة المشتركة يبقى ثابتا مع تغير دورها.

وكانت وايلز قد أعلنت في سبتمبر الماضي انتصارها على مرض سرطاني، بعد أن أكدت نتائج الفحص بعد ستة أشهر من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مارس الماضي شفاءها الكامل وعودتها إلى العمل الكامل في البيت الأبيض.

ولد ميلر عام 1985 في كاليفورنيا، ودرس العلوم السياسية في جامعة ديوك، ويعتبر "المهندس الأساسي" لسياسات ترامب المتشددة في مجال الهجرة، وهو شخصية محورية في حركة "MAGA" (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا).

ويأتي هذا التعيين في توقيت حساس للغاية، فقد أعلن ترامب عن هذا القرار بعد ثلاثة أيام فقط من الهزيمة الساحقة للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية ). ويعتقد المراقبون الخارجيون أن ترامب يرفع شخصية متشددة للغاية في ملف الهجرة إلى أعلى منصب إداري، مما يشير إلى أنه يعتزم مواصلة سياساته المتعلقة بالهجرة في الفترة المتبقية من ولايته.