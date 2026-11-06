رئيس مجلس النواب: سنعمل مع الحكومة على مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف

خبرني - قال رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الحكومة، على مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، وتحديد أي ثغرات أو أوجه قصور ومعالجتها، مشددا على أن المجلس سيضطلع بمسؤولياته الرقابية والتشريعية بما يعزز أمن الوطن واستقراره.

واضاف الطراونة، خلال مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن الأردن واجه مجددا محاولة لاستهداف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، مؤكدا أن المستفيد من هذه الأعمال هو كل من يسعى إلى زعزعة أمن المملكة وضرب نسيجها الاجتماعي وإضعاف تماسك الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية.

وكشف الطراونة عن توجه للعمل على مبادرة تستهدف مواجهة الفكر المتطرف ومظاهره، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، بما يسهم في تحصين المجتمع والتصدي للأفكار التي تهدد أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن المجلس سيستعين بالخبراء والمختصين القانونيين لدراسة التشريعات ذات العلاقة، وتحديد الثغرات التي قد يستغلها أصحاب الفكر المتطرف، والعمل على معالجتها بما يعزز منظومة الوقاية والمواجهة.